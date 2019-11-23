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06:25 (мск), источник: Life.ru

Китайский журналист объяснил, почему русские женщины «рано стареют»

Он отметил, что женщины посвящают себя семье и перестают следить за своей внешностью и посоветовал после свадьбы поддерживать красоту и форму.

Источник: AP 2019

Китайский журналист в газете Sohu рассказал о том, почему российские женщины «стареют быстрее», чем китаянки.

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Главной причиной он назвал то, что после замужества россиянки отдают свою энергию семье и перестают следить за собой так, как раньше. Ещё один немаловажный фактор — генетика.

Автор подчеркивает, что русские девушки имеют высокий рост и светлую кожу, но, когда с возрастом они начинают полнеть, это преимущество их не спасает.

Кроме того, по словам журналиста, из-за холодного климата женщины России привыкли питаться калорийной пищей, они предпочитают мясо и сахар правильной и здоровой еде.

— На самом деле всего этого можно избежать, если после свадьбы женщина будет поддерживать себя в форме. Потому что люди, которые занимаются спортом, знают, как вести здоровый образ жизни, — заключил китаец.

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