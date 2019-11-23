06:25 (мск), источник: Life.ru
Китайский журналист объяснил, почему русские женщины «рано стареют»
Он отметил, что женщины посвящают себя семье и перестают следить за своей внешностью и посоветовал после свадьбы поддерживать красоту и форму.
Китайский журналист в газете Sohu рассказал о том, почему российские женщины «стареют быстрее», чем китаянки.
Главной причиной он назвал то, что после замужества россиянки отдают свою энергию семье и перестают следить за собой так, как раньше. Ещё один немаловажный фактор — генетика.
Автор подчеркивает, что русские девушки имеют высокий рост и светлую кожу, но, когда с возрастом они начинают полнеть, это преимущество их не спасает.
Кроме того, по словам журналиста,
— На самом деле всего этого можно избежать, если после свадьбы женщина будет поддерживать себя в форме. Потому что люди, которые занимаются спортом, знают, как вести здоровый образ жизни, — заключил китаец.