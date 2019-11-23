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16:52 (мск), источник: РИА Новости

Замминистра просвещения пригласила школьников «примерить» профессии

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 ноя — РИА Новости. Замминистра просвещения России Ирина Потехина пригласила участников Всероссийского форума «ПроеКТОриЯ» в Ярославле пройти тест на новом тренажере, который позволяет «примерить» различные профессии.

Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» проходит в Ярославле 23—26 ноября по распоряжению президента России. В форуме принимают участие более 500 школьников, свыше 150 педагогов, 50 компаний и вузов.

«В этом году мы разработали совершенно уникальный тренажер, на котором вы можете на самом деле примерить профессию. Пока там всего 120 профессий. Когда вы отвечаете на целый ряд вопросов, которые до этого, наверное, просто не приходили вам в голову, когда вы думали про свою профессию, все эти 120 профессий выстраиваются в рейтинг от самой для вас подходящей до той, которая, наверное, вам совсем не подходит. В самое ближайшее время таких профессий будет там 400 и выбор будет еще более точным», — сказала Потехина на открытии форума.


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«Мы будем делать все возможное, чтобы помогать вам в быстро меняющемся мире, в котором исчезают целые отрасли, но взамен появляются новые, находить себя и быть успешными», — добавила замминистра.

По словам губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, главная цель «ПроеКТОрии» — познакомить школьников с основными вызовами, на которые России предстоит отвечать в ближайшие десятилетия. Информационная безопасность и доступные источники энергии, комфортная городская среда и высокоскоростной транспорт, увеличение продолжительности жизни и сохранение культурного кода — все эти вопросы предстоит решать молодому поколению, подчеркнул глава региона.

«А значит, каждому из вас нужно определить свое место в большой команде будущего и сделать свой профессиональный выбор», — заявил он.

Губернатор также сослался на экспертов, которые прогнозируют, что в трудовой жизни сегодняшним школьникам придется менять специальность минимум пять раз, при этом множество профессий, которые появятся на рынке труда в ближайшие десять лет, пока даже не известны. «Поэтому уже сейчас нужно учиться выстраивать свою индивидуальную образовательную траекторию, накапливать собственный уникальный набор компетенций, который поможет быть востребованными и успешными всю жизнь», — резюмировал Миронов.

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