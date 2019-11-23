Минздраву посулили выговор за новые правила медосмотра для водителей

Парламентарий отметил значимость инициативы поголовно тестировать водителей на злоупотребление алкоголем и потребление наркотиков. «Мы берем самую опасную когорту населения, люди за рулем, машина — объект повышенной опасности. А мы почему-то сразу говорим о том, что врачи плохие», — объяснил Онищенко.
В то же время Минздрав не обеспечил надлежащее воплощение «хорошей кампании» — ведомство «бухнуло приказом и дало повод этим разговорам», считает депутат. Также он подчеркнул, что цена медосмотра, которая могла вырасти более чем в 10 раз после введения новых правил, «нереальная». «Надо следить, чтобы не было злоупотреблений, спекуляций», — заключил Онищенко.
20 ноября стало известно, что в России разрабатывается законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок. Согласно ему, автомобилистов обяжут не только проходить «собеседование» с врачами и проверять зрение, но также сдавать кровь и мочу.
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. Отмечалось, что после 22 ноября ее стоимость может вырасти в 13 раз.
Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью. 21 ноября Минздрав принял решение отложить вступление приказа в силу.