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05:40 (мск), источник: РИА Новости

Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Врач Франциска Рубин отметила, какие продукты могут заменить лекарства и позволят укрепить здоровье. Об этом она рассказала журналу Focus.

Источник: Reuters

Медик уверена: если питаться правильно, многих болезней можно избежать, а на дорогостоящие лекарства тратиться не придется. Однако Рубин предупреждает: в некоторых случаях альтернативы медикаментам нет.

Врач выделила десять наиболее полезных продуктов: овес, мед, имбирь, картофель, капусту, куркуму, масла, соль, лимон и лук. При этом их можно не только употреблять в пищу, но и делать маски и компрессы для лечебного эффекта.

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Так, для здоровья кишечника чрезвычайно важны овсянка и капуста. Овес понижает уровень холестерина и благодаря клетчатке помогает в профилактике рака, капуста же позволит облегчить пищеварение. Кроме того, она полезна для зрения.

При наружном применении отвар из овса успокаивает кожу. Рубин порекомендовала использовать его при нейродермите.


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Особое внимание Франциска Рубин уделила дезинфицирующим свойствам меда и соли. По ее словам, мед незаменим при бронхите, а компрессы с ним — при артрозе. Ванночки с соленой водой она посоветовала больным подагрой.

Врач отметила, что не представляет себе зимы без имбиря. Особенно она ценит его бодрящий эффект и пользу для сосудов. Среди положительных эффектов Рубин выделила разжижение крови, снижение уровня сахара и холестерина и пользу для пищеварения. Кроме того, имбирное обертывание полезно для почек.

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Растительные масла позволят укрепить здоровье сердца, уверена Рубин. По словам врача, ложка оливкового помогает укрепить сосуды, а льняное предотвращает образование тромбов. Помимо этого, маслом тимьяна можно растереть грудную клетку при бронхите.

При головной боли Рубин порекомендовала пить кофе с лимоном. Еще этот цитрус смягчает ороговевшую кожу на локтях и стопах.

При прыщах и сыпи врач посоветовала делать маски из меда и куркумы. При приеме внутрь эта пряность действует против воспалительных процессов в организме. По мнению Рубин, это позволяет снизить риск онкологических заболеваний.

Луковый суп полезен для борьбы с циститом, а вареный картофель поможет избавиться от изжоги.

«У нас в холодильниках есть средства от многих болезней», — заключила врач.

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