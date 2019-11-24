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04:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Рассекречены правила общения Земли с космонавтами

Центр подготовки космонавтов и Ракетно-космическая корпорация «Энергия» составили методические рекомендации по общению между Центром управления полетами и космонавтами. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так, в общении с экипажем космического корабля рекомендуется говорить ясно и отчетливо, без слов-паразитов и звуков запинания. Речь не должна быть быстрее 100 слов в минуту и вестись с соблюдением правил произношения отдельных слов.

«Во время ведения переговоров с экипажем недопустимы любые некорректные и негативные высказывания на любые темы», — добавили составители правил.

Отмечается, что эти рекомендации уже используются в Центре управления полетами. По утверждению специалистов, опыт их использования позволил повысить оперативность и эффективность выполнения экипажем МКС полетных задач и сократить ошибки в работе экипажа.

Ранее в ноябре космонавт Сергей Рязанский рассказал, что россиянки редко летают в космос из-за созданных для мужчин требований к работе. Он отметил, что никто не будет подгонять запуск ракеты или выход в космос под фазу менструального цикла.

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