04:38 (мск), источник: Lenta.Ru
Рассекречены правила общения Земли с космонавтами
Центр подготовки космонавтов и
Так, в общении с экипажем космического корабля рекомендуется говорить ясно и отчетливо, без
«Во время ведения переговоров с экипажем недопустимы любые некорректные и негативные высказывания на любые темы», — добавили составители правил.
Отмечается, что эти рекомендации уже используются в Центре управления полетами. По утверждению специалистов, опыт их использования позволил повысить оперативность и эффективность выполнения экипажем МКС полетных задач и сократить ошибки в работе экипажа.
Ранее в ноябре космонавт Сергей Рязанский рассказал, что россиянки редко летают в космос