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08:59 (мск), источник: Известия

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Необычайно сильный отлив зафиксирован у побережья Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае, чего не было уже несколько десятков лет. Об этом сообщило издание «Кубань 24».

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно. Причиной такого явления, предположительно, стал сильный ветер.

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Местные жители призвали воспользоваться случаем, чтобы очистить дно моря перед тем, как вода снова вернется. При этом некоторые пользователи сети предположили, что сейчас на берегу можно поискать золото и другие драгоценные металлы.

29 октября российское отделение Greenpeace по итогам всероссийской акции мониторинга прибрежного мусора в стране сообщило, что окурки занимают самую большую долю (29,7%) среди загрязнителей берегов российских водоемов.

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21 марта 2018© Ньюстюб
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