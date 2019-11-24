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13:10 (мск), источник: Интерфакс

Букву Ё вернули в названия 198 новгородских деревень

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU — Росреестр вернул букву «ё» в исторические названия 198 населенных пунктов Новгородской области, сообщила в воскресенье помощник руководителя регионального управления ведомства Любовь Сараева.

Как говорится в пресс-релизе за ее подписью, изменения в названия были внесены на основании закона «О государственном языке Российской Федерации» и рекомендаций министерства образования и науки РФ.

Среди новгородских деревень, имевших в историческом названии букву «ё» были такие, как Ёгла, Ёгольник, Ёлкино, Ерёмина Гора.

Сараева отметила, что изменения не должны доставить новгородцам неудобств, связанных с оформлением сделок с недвижимостью в Росреестре.

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«Проблем при сделках не возникнет. В случае разночтения наименования населенного пункта в паспортах (новгородцев — ИФ) и в записях Единого государственного реестра государственные регистраторы будут самостоятельно запрашивать информацию из федеральной информационной адресной системы. Так что в новых выписках и других документах уже будут указываться верные названия населенных пунктов», — сообщила она.

А вот органы местного самоуправления могут попасть под санкции, потому что наименования географических объектов как составная часть исторического и культурного наследия народов РФ охраняются государством, отметила Сараева.


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По ее словам, в ближайшее время исправленные названия должны будут найти свое отражение на указательных знаках, картах, атласах и в прочих картографических материалах.

Как отметила Сараева, управление Росреестра осуществляет надзор за соблюдением установленных правил употребления наименований географических объектов и за нарушение установленных правил присвоения или употребления таких наименований в статье 19.10 КоАП предусмотрены штрафы от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

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