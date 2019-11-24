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13:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянин попытался отобрать пистолет у полицейского и был убит

В Екатеринбурге полицейский застрелил человека, который во время задержания попытался отнять у него табельный пистолет. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщается на сайте Главного управления МВД по Свердловской области.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в 5:50 по местному времени (3:50 по Москве). Мужчину 1991 года рождения заподозрили в хранении наркотиков. Полицейские приняли решение провести освидетельствование в медицинском учреждении, однако злоумышленник попытался скрыться от наряда ППС. Лейтенант полиции догнал подозреваемого, но тот начал оказывать сопротивление и попытался отнять у него оружие. Полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, однако это не помогло. «Произошел второй выстрел, который оказался смертельным», — заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сотрудник полиции пострадал, он был доставлен в больницу с травмами руки. Возбуждено уголовное дело по статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. По предварительным данным, лейтенант воспользовался оружием правомерно. Проводится проверка.

22 ноября стало известно, что полицейские обнаружили в поселке Обуховец в Ленинградской области крупнейшую в регионе нарколабораторию. Найдены 80 тонн прекурсоров для изготовления наркотиков, 5,8 тонны полуфабриката наркотика и более двух тонн синтетического наркотика Альфа PVP. Продажа только готового наркотика могла принести наркоторговцам порядка семи миллиардов рублей.

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