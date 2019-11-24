13:38 (мск), источник: Lenta.Ru
Москвичам пообещали ледяной дождь
Ледяной дождь придет в Москву в четверг, 28 ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
С воскресенья по вторник,
В среду температура начнет постепенно повышаться, местами может высыпать снег. В четверг температура воздуха приблизится к нулю. В Москву придет теплый атмосферный фронт, который принесет теплый и влажный, насыщенный водяным паром черноморский воздух.
Очаговые осадки в виде снега перейдут в смешанную фазу и ледяной дождь.
«Москву не всю накроет, но по касательной очень велика вероятность этого ледяного дождя вечером в четверг», — отметил Тишковец.
Метеоролог напомнил об опасности ледяного дождя. «Это отложение льда до одного миллиметра, на дорогах и тротуарах будет скользко», — пояснил он.
Ранее врач сообщил, что пыль, покрывшая московские улицы, не опасна для аллергиков, но споры плесени из гниющей травы могут вызвать реакцию у пациентов.