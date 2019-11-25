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00:59 (мск), источник: РИА Новости

Австралийский диетолог назвала худшие продукты для завтрака

МОСКВА — РИА Новости. Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак, а какие сделают первый прием пищи максимально полезным. Об этом сообщает 7news.

Источник: Рixabay

По словам специалиста, для завтрака не подходит пита. Эти лепешки содержат до 80 граммов углеводов и повышают уровень глюкозы в крови.

«Это худшее, что можно выбрать», — добавила Сьюзи.

Другой вредный продукт — сладкие хрустящие хлопья. Диетолог отметила, что их очень любят дети.

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«В них очень мало пищевых волокон, они не могут насытить человека надолго. А дети, завтракая хлопьями, привыкают есть сладкое по утрам», — рассказала Барелл.

Она посоветовала в качестве утреннего приема пищи гранолу или хлопья без сахара. К ним следует добавлять греческий йогурт с небольшим количеством меда и ягод.

Диетолог считает хорошим выбором для завтрака тосты с яичницей, овощами и беконом. Барелл подчеркнула, что в последнем содержится немало жира, поэтому его будет полезнее съесть с цельнозерновым хлебом.

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