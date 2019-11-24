«Детское Евровидение — 2019» выиграла исполнительница из Польши

Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой занял 13-е место, исполнив песню A time for us. Они получили 72 балла.
Всего в конкурсе приняли участие представители 19 стран. Все желающие могли проголосовать за понравившегося исполнителя на специальном сайте в интернете.
По итогам голосования второе место завоевал исполнитель из Казахстана Ержан Максим. Третье место досталось певице из Испании Мелани Гарсия. Четвертую позицию занял Мэтью Хинзен из Нидерландов.
Польша впервые в истории «Детского Евровидения» выиграла этот конкурс два раза подряд. В прошлом году на финале в Минске победительницей стала польская певица Роксана Венгель. На конкурсе она успешно исполнила композицию Anyone I Want To Be.
Международный конкурс «Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года. В нем принимают участие певцы в возрасте до 15 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. На смотре в 2017 году 14-летняя Полина Богусевич с песней «Крылья» принесла России победу, набрав 188 баллов.