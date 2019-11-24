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24 ноября, источник: РИА Новости

Пилот рассказал, как скрывают болезни при прохождении комиссии

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации, заслуженный пилот Юрий Сытник рассказал радиостанции «Говорит Москва», почему пилоты умалчивают о жалобах на здоровье, проходя медкомиссию.

Источник: РИА Новости

Ранее днем самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва — Анапа, приземлился в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. После приземления мужчине оказали медицинскую помощь, но спасти его не удалось. Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал.

Сытник предположил, что умерший летчик мог скрывать проблемы с сердцем от медкомиссии, так как не хотел потерять работу и оказаться на «нищенской» пенсии в 50 лет.

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«Врачи вряд ли определят это заболевание, потому что перед комиссией там принимаются всякие препараты, <…> можно скрыть», — считает заслуженный пилот.

Сытник добавил, что предполетный досмотр в аэропорту — незаконный, и за границей нет такой практики.


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«Все дается на откуп командиру корабля, если плохое самочувствие, он заявит об этом ему, командир его отстранит от полета и возьмет другого летчика», — пояснил пилот.

Специалист рассказал, что на медосмотре замеряют давление, пульс, осматривают язык, глаза и могут сразу заметить грипп или другую болезнь.

«Внутреннюю болезнь скрыть не всем удается, но это можно сделать», — рассказал Сытник.
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Он выступил против ужесточения правил медкомиссии, так как, по его словам, пилоты найдут способ обойти ее. Он призвал улучшать условия труда, делать их комфортнее.

«Такие случаи были и раньше, они будут повторяться, потому что люди до конца пытаются цепляться за свою профессию», — добавил пилот.

Он призвал провести тщательное расследование, так как умершего летчика могли заставлять перерабатывать.

Как ранее сообщили в пресс-службе «Аэрофлота», умерший пилот не имел противопоказаний к полетам и на прошедших медкомиссиях был признан годным к выполнению полетов. В компании подчеркнули, что в России к состоянию здоровья летчиков гражданской авиации предъявляются одни из наиболее жестких требований в мире.

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