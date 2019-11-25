Не мех, а смех. Как СССР завоевали дублёнки, рейтузы и фальшивые «норки»

55 лет назад, 25 ноября 1964 года, в СССР впервые появились в продаже шубы из искусственного меха, которые сразу же стали пользоваться огромной популярностью у советских модниц.
Мечта любой женщины — норковая шуба — стоила тогда дорого, сопоставимо с ценой автомашины. Тяжёлые каракулевые шубы, хоть и говорили о достатке её обладательницы, были способны превратить даже самую стройную даму в тумбообразное и малопривлекательное существо. Посему наиболее ходовыми в то время были шубы из цигейки, белки и кролика, но и они не отличались в своей массе изысканностью фасонов.
Из искусственного же меха можно было сшить любую шубу — «под норку», «под лису» и даже «под леопарда». Помимо всего прочего, такую одежду не ела моль, которая стала сущим проклятием гардеробов с натуральной «начинкой». Неудивительно, что любовь к этим изделиям была поначалу столь велика, что искусственные шубы покупали даже те, кто вполне мог позволить себе аналог из натурального меха. Мода немного задела даже советских мужчин. Немного, потому что отечественные фасоны мужских шуб оказались уж очень уродливыми.
Был у шуб из искусственного меха (что мужских, что женских) и еще один существенный недостаток: в сильный мороз они не грели.
Потому большинство женщин всё же отдавали предпочтение шерстяным пальто с воротником из натурального меха, который по мере износа самого пальто отпарывали и потом пришивали на новое.
Коллекция одежды из русских мехов 1965 года. Шуба из каракульчи с норковым воротником | Источник: РИА "Новости"
«Из шерсти заказчика»
Применительно к лёгкой промышленности Госплан СССР изначально ставил простую задачу — дать людям необходимые вещи по низкой цене и без частой смены модельного ряда. Зимняя мода в этом смысле долгое время оставалась наиболее консервативной. Но в брежневские годы она начала слегка «оттаивать» и приобретать «человеческое лицо».
Устрашающего вида мужские ушанки из грубой овчины постепенно уступали место более симпатичным кроличьим шапкам, почти исчезли «шапки-пирожки» из той же овчины. Исключения составляли столь обожаемые номенклатурой «пирожки» из каракуля, а позже — из пыжика и нерпы. Наиболее морозоустойчивые граждане обходились зимой кепками, беретами и шляпами. У молодёжи пользовалась спросом «шапка-петушок», представляющая собой трикотажную шапочку, иногда с помпоном и кисточкой.
На смену вошедшим в советскую моду 1950-х, придуманным одним из компаньонов Кристиана Диора женским шляпкам-«менингиткам» (прозванным так за то, что едва прикрывали голову от стужи), а также зимним платкам пришли шапки из искусственного и натурального меха. Многие представительницы прекрасного пола сами вязали себе шерстяные шапки всевозможных фасонов и расцветок. Более того, некоторые умелицы умудрялись связать себе к зиме тёплые шерстяные платья. Правда, далеко не всем модницам такое было под силу.
В то время в витринах комбинатов бытового обслуживания можно было увидеть объявление, больше похожее на анекдот: «Свяжем платье из шерсти заказчика».
Многие модные вещи попадали в те годы в страну из-за границы. Так в СССР появились спасающие от мороза изделия под названием «рейтузы чулковые». Это было не что иное, как цветные шерстяные, полушерстяные и хлопчатобумажные колготки, мода на которые пришла к нам из Чехословакии.
Женские и мужские дублёнки в Советском Союзе были не просто модной верхней одеждой, а показателем статуса. Сами дублёнки прославились по всему миру благодаря хиппи, по достоинству оценившим эти короткие пальто из овчины мехом внутрь.
Дублёнка была мечтой многих советских людей, которую можно было осуществить несколькими способами — приобрести за границей, куда попасть было не так просто, купить у спекулянтов либо у знакомых через закрытые распределители.
Страждущих не останавливала даже цена. Стоимость хорошей дублёнки равнялась нескольким среднемесячным зарплатам, спекулянтам же приходилось платить ещё больше. Официально дублёнки назывались цигейковыми пальто и чаще всего поступали в СССР из Болгарии, Румынии, Монголии, очень редко — из Канады и Италии.
Штаны раздора
В конце 1960-х в советских магазинах стали продавать и джинсы, точнее джинсоподобные индийские и болгарские изделия. И лишь затем в ограниченном количестве в продаже можно было найти испанские, мальтийские и итальянские джинсы из настоящей джинсовой ткани. Толстые и прочные джинсы вполне подходили и для зимы — вот только позволить себе их могли немногие. Цена штанов также была сопоставима со средней зарплатой советского гражданина.
А вот женские брюки вызывали у партийного руководства страны стойкое неприятие. Брюки на женщине допускались только как один из видов спортивной или специальной одежды, в остальных случаях дамам предписывалось ходить в мороз исключительно в рейтузах.
Вокруг этой проблемы было сломано немало копий. Поначалу сама идея женских штанов отвергалась почти всеми без исключения, а в СМИ порой звучали требования «немедленно снять с женщин брюки». В 1964 году председатель Гостелерадио СССР Лапин в приказном порядке запретил сотрудницам появляться в таком виде на работе. «Почин» подхватили многие госучреждения, причём отголоски этого идиотизма сохранялись вплоть до начала 1980-х.
Пятидесятилетие Октябрьской революции в 1967 году советский народ встретил с подъёмом, чему способствовало появление задолго перед праздниками в магазинах городов большого количества дефицитных продуктов и товаров народного потребления. В Москве тогда можно было почти без очереди приобрести дефицитные импортные сапоги, пальто, модные мохеровые шарфы. Правда, радость длилась недолго. В следующий раз москвичи вкусили плоды социалистического изобилия нескоро — во время Олимпиады 1980 года.