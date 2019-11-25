Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пять главных мифов об облигацияхТема государственных ценных бумаг остается неизведанной и окутанной домыслами. Мы разобрались в основных мифах вокруг облигаций
Фоторепортажи
16Названы самые смешные фото дикой природы 2019 года
11Выбраны лучшие фото дикой природы в Европе в 2019 году
01:19 (мск), источник: Известия

Гражданство России стали давать в полтора раза чаще

В этом году миграционная служба давала российское гражданство иностранцам в полтора раза чаще, чем в прошлом. Как следует из статистики, представленной «Известиям» в МВД, большая часть обладателей новых паспортов — украинцы.

Источник: Известия

Они составили больше половины получивших гражданство — 146 тыс. человек. Это преимущественно жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), для которых весной упростили правила получения российского документа, предположила первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина.

Читайте также
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж

Также российские паспорта довольно часто получали приехавшие из Казахстана (35 тыс. человек), Таджикистана (30 тыс.), Армении (17 тыс.), Узбекистана (14 тыс.), Молдавии (11,5 тыс.).

По данным Росстата, в январе-сентябре российское гражданство получили 285 тыс. человек. Это на 48% больше, чем за тот же период год назад (192 тыс. человек).

Наблюдающийся рост «обусловлен принятыми изменениями миграционного законодательства, направленными на упрощение порядка приобретения российского гражданства», уточнили в МВД.

Отмечается, что прием в гражданство компенсировал естественную убыль населения. За счет притока новых граждан удается сгладить демографический провал в нашей стране, добавили эксперты.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Флаг в другие руки: легкоатлеты готовы создать новую федерацию
Захватывающая страна: начнет ли Израиль аннексию без правительства
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Массовый завал лыжниц лишил их победы
Пилот рассказал, как скрывают болезни при прохождении комиссии
Диетолог рассказала о худшем сочетании продуктов на завтрак
Россиян поразило внезапно обнажившееся дно Азовского моря
Кем на самом деле были Добрыня Никитич и Змей Горыныч
Здоровье
Пес почуял раковую опухоль хозяйки и спас ее жизнь Странное поведение пса заставило женщину обратиться к врачу.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Кино
Семья поддержала Анну Михалкову на премьере «Давай разведемся!» Актриса представила в Москве новую комедию со своим участием
Горячие темы на Авто
Законы об "оскорблении чувств" 217
Чаевые заправщикам 139
Шаурма или шаверма? 123
Пиратство 106
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Дети
День матери: фотографии мам, которые не оставят равнодушным 24 ноября в России отмечают День матери. Не забудьте поздравить своих мам!
Леди
От Брежневой до Лорак: все звезды на музыкальной премии Звезды получили заветные статуэтки.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь