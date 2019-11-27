12:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Огонек
Счастья — молодым?
Стоит ли переживать за Киану Ривза?
Наталья Радулова.
Киану Ривз женится. Уже несколько недель весь мир обсуждает его избранницу: 46-летнюю художницу, основательницу благотворительного фонда. Но людей мало волнует творчество Александры Грант, в котором она исследует «использование текста и языка с помощью различных медиа — живописи, рисунка, скульптуры, кино и фотографии», чтобы таким образом изучить «идеи перевода, идентичности и социальной ответственности». Граждан другое удивляет: почему эта тетка волосы не красит?
«Она же седая!» — особенно ужасаются
Актер как раз и нашел помоложе — Александра моложе его на девять лет. Но разница, наверное, должна быть более ощутимой, как, к примеру, у питерского профессора и его студентки? И плевать, что эти двое — взрослые умные люди, лучшие друзья, что они давно увлечены общим делом и открыли свое издательство, что они сияют, держась за руки? Плевать, что Киану, много лет являющийся символом мужской грусти и печали, наконец, улыбается? Пусть, как все приличные господа его возраста, заведет юную — и не выпендривается?
«Эта седая ведьма его зельем опоила!» — строят предположения наши поклонники актера в соцсетях. «Почему она за собой не следит?», «В Америке краска для волос закончилась?», «Найду твиттер Киану и напишу, чтоб одумался». Тяжело парням осознать, что герой фантастической «Матрицы» может быть счастлив с обычной женщиной. Правда, есть и другие мнения. «Хватит ядом исходить, недоросли! — осадил критиканов
Присоединяюсь. Хотя в глубине души я тоже считаю, что такой красавчик мог бы найти кого и получше. Но что уж теперь… Будь счастлив, Киану. Хоть и не со мной.