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12:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Огонек

Счастья — молодым?

Стоит ли переживать за Киану Ривза?

Наталья Радулова.

Киану Ривз женится. Уже несколько недель весь мир обсуждает его избранницу: 46-летнюю художницу, основательницу благотворительного фонда. Но людей мало волнует творчество Александры Грант, в котором она исследует «использование текста и языка с помощью различных медиа — живописи, рисунка, скульптуры, кино и фотографии», чтобы таким образом изучить «идеи перевода, идентичности и социальной ответственности». Граждан другое удивляет: почему эта тетка волосы не красит?

«Она же седая!» — особенно ужасаются почему-то россияне. У нас с седыми волосами выйти в свет может лишь 80-летняя женщина — и то если она монахиня в облачении. Остальные обязательно должны закрашивать корни — хоть черным, хоть голубым, но закрашивать! Прятать. Только небритые ноги, наверное, являются для россиянки большим позором, чем седая голова. «Ой, белый волосок! — закричала как-то моя соседка, изучая в лифте прическу своей дочери.— Стой! Не шевелись! Дай выдерну!.. Господи, тебе же только двадцать пять! Откуда?».

Врачи-трихологи утверждают, что первое серебро в волосах может появляться как раз после двадцати лет — это зависит от генетики, экологии, оттенка кожи. Но для наших людей естественная депигментация — стыд и срам. И даже непонятно, что больше злит: седые волосы или нежелание их прятать. «Седовласая девушка Киану Ривза шокировала публику», — пишет одна российская газета. «У нее абсолютно седые волосы, которые делают ее похожей на старушку», — сообщает другая. «Такой актер мог бы найти кого-то и помоложе!» — заявляют в популярной телепрограмме.

Актер как раз и нашел помоложе — Александра моложе его на девять лет. Но разница, наверное, должна быть более ощутимой, как, к примеру, у питерского профессора и его студентки? И плевать, что эти двое — взрослые умные люди, лучшие друзья, что они давно увлечены общим делом и открыли свое издательство, что они сияют, держась за руки? Плевать, что Киану, много лет являющийся символом мужской грусти и печали, наконец, улыбается? Пусть, как все приличные господа его возраста, заведет юную — и не выпендривается?

«Эта седая ведьма его зельем опоила!» — строят предположения наши поклонники актера в соцсетях. «Почему она за собой не следит?», «В Америке краска для волос закончилась?», «Найду твиттер Киану и напишу, чтоб одумался». Тяжело парням осознать, что герой фантастической «Матрицы» может быть счастлив с обычной женщиной. Правда, есть и другие мнения. «Хватит ядом исходить, недоросли! — осадил критиканов какой-то мужчина. — Зачем ему малолетняя силиконовая кукла, которой от него нужен будет только кэш? Эта девушка не модельной внешности, но для него — красива. Думается, что и душа у нее чистая, — Киану наверняка разбирается в людях, умеет видеть и глазами, и сердцем. А как она на него смотрит! Я только после сорока и стал понимать, что такой взгляд — здорово». После этого заявления суровые эксперты наши даже устыдились: «И то верно. Мог бы жениться на двадцатилетней и быть клоуном, в перспективе — оленем. А так баба как баба. Если Киану ее полюбил — значит разглядел то, что другие не видят. Уж не дурнее нас человек!» — и начали поздравлять актера, будто он мог зайти в Рунет и прочесть все эти многочисленные «Совет да любовь!», «Горько!», «Счастья молодым!».

Присоединяюсь. Хотя в глубине души я тоже считаю, что такой красавчик мог бы найти кого и получше. Но что уж теперь… Будь счастлив, Киану. Хоть и не со мной.

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