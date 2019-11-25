Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пять главных мифов об облигацияхТема государственных ценных бумаг остается неизведанной и окутанной домыслами. Мы разобрались в основных мифах вокруг облигаций
Фоторепортажи
16Названы самые смешные фото дикой природы 2019 года
1630 лет назад пала Берлинская стена
10:46 (мск), источник: ТАСС

Полиция Уссурийска проверяет видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

В школу направили инспекторов по делам несовершеннолетних.

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Полиция Уссурийска в Приморье начала проверку видеозаписи, на которой ученик одной из школ города убирает снег с козырька над крыльцом учреждения, сообщает в понедельник пресс-служба регионального МВД.

Накануне в социальных сетях появилось видео от очевидца, на котором запечатлен мальчик, лопатой сгребающий снег с козырька школы. Во время уборки ребенка, который вылез в окно над козырьком, придерживает взрослый.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Полиция Уссурийска изучает видеозапись, размещенную в социальных сетях, об инциденте с уборкой снега в одной из городских школ. В образовательное учреждение направлены инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Уссурийску. Устанавливаются обстоятельства происшествия, опрашиваются учащиеся и персонал», — говорится в сообщении.

По факту инцидента проводится проверка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Что носят артисты, чтобы постоянно держать мышцы в тепле
Чем российский вертолет Ми-38 отличается от иностранных аналогов
Будущую трассу «Москва — Казань» хотят продлить до Владивостока
Синоптики предупредили о грядущей «атмосферной впадине»
Авербух объяснил проблемы Загитовой и Медведевой
Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным
Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда
Не мех, а смех. Как СССР завоевали дубленки и фальшивые «норки»
Здоровье
Пес почуял раковую опухоль хозяйки и спас ее жизнь Странное поведение пса заставило женщину обратиться к врачу.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Кино
Ержан Максим упустил победу на «Детском Евровидении» Экс-участник «Голоса. Дети», который представлял на конкурсе Казахстан, не смог стать лучшим
Авто
Новый внедорожник для миллиардеров: он похож на битые «Жигули» Серийный Aston Martin DBX, выставленный на автосалоне в китайском Гуанчжоу, оставил после себя такое впечатление, будто на этой машине уже проехали 100 000 километров и побывали в нескольких ДТП
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Дети
СМИ: Константин и Софья Эрнст снова станут родителями По данным журналистов, жена гендиректора «Первого канала» беременна
Леди
От Брежневой до Лорак: все звезды на музыкальной премии Звезды получили заветные статуэтки.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь