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12:44 (мск), источник: РИА Новости

Продолжение «Умки» выйдет к 50-летию мультфильма в декабре

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Продолжение мультфильма «Умка» о белом медвежонке выйдет в декабре, спустя 50 лет после премьеры первой части, сообщает пресс-служба студии «Союзмультфильм».

В 2019 году исполняется 50 лет с момента выхода на экраны сразу нескольких значимых для российской мультипликации анимационных фильмов, в том числе, «Крокодил Гена», «Ну, погоди!», «Винни-Пух», «Бременские музыканты» и «Умка».

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Как рассказали в пресс-службе студии, финальная часть трилогии об Умке выйдет в декабре.

«Эта история началась 50 лет назад, в далеком 1969 году. Второй мультфильм “Умка ищет друга” вышел в 1970-м, но тогда мы увидели только, как герой улетает на поиски друга. Уверена, что многие поколения наших зрителей долго ждали этого момента, надеялись и представляли радостную встречу! И вот теперь мы наконец узнаем, удалось ли самому трогательному, искреннему и смелому полярному мишке найти своего товарища. И, конечно, в финале прозвучит песня — добрая и мелодичная, в лучших традициях отечественной мультипликации. Это будет замечательный подарок российским зрителям на Новый год», — сказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, чьи слова приводит пресс-служба.

Как рассказали в студии, компания «Роснефть» стала генеральным спонсором мультфильма, проект также поддержало Минкультуры.

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