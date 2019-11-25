12:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Доступ к спасению»: российские пожарные участвуют в новом флешмобе
Они протискиваются сквозь узкие отверстия между перекладинами пожарной лестницы.
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Они протискиваются сквозь узкие отверстия между перекладинами пожарной лестницы.
Сотрудники МЧС из Чеченской республики записали видео, как они в полной экипировке пролезают сквозь узкое отверстие между перекладинами пожарной лестницы.
Видео стало популярным, а пожарные бросили вызов другим своим коллегам. Так в соцсетях начался флешмоб под названием «Доступ к спасению» (#AccessToRescue). Суть челленджа заключается в проведении тренировок по преодолению различных преград.
Примечательно, что к флешмобу присоединились не только пожарные из России, но и их коллеги из Казахстана, Германии, Австрии и Чили.
Екатерина Гура