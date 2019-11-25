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12:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Большинство осужденных за убийство россиянок защищались от домашнего насилия

Большинство россиянок (79 процентов), осужденных в 2016—2018 годах за умышленное убийство (часть 1 статьи 105 УК), защищались от домашнего насилия. Еще 52 процента женщин были осуждены за оборону по части 4 статьи 111 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). Об этом сообщают издания «Медиазона» и «Новая газета», которые совместно проанализировали более четырех тысяч приговоров по двум статьям.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в обоих случаях обвиняемым грозит до 15 лет заключения. Наказание по части 1 статьи 108 УК («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны») составляет до двух лет заключения. «В этом случае женщинам зачастую приходится сидеть в тюрьме лишь потому, что они не могут защититься от агрессоров голыми руками», — говорится в материале.

Изучив 1,5 тысячи приговоров 2011—2018 годов об убийствах при превышении необходимой обороны, журналисты выяснили, что большинство женщин осудили за защиту от партнеров и родственников мужского пола.

Так, 83 процента женщин защищались от мужей и сожителей, а восемь процентов — от других родственников-мужчин.
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Осужденные по этой статье мужчины оборонялись от партнерш в трех процентах случаев. Большинство (67 процентов) защищались от других знакомых мужчин, а еще 18 процентов оборонялись от родственников, которые почти во всех случаях были мужчинами.

В 97 процентах приговоров женщинам, проанализированных журналистами, орудием убийства обычно являлся кухонный нож. Как пояснил бывший следователь, пожелавший остаться анонимным, следователям проще и выгоднее расследовать подобные преступления как убийство, а не как самооборону или превышение ее необходимых пределов.


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Адвокат Елена Соколова рассказала, что чаще всего судьи, обвинители и адвокаты обвиняют подсудимую в том, что она сама довела ситуацию до «трагической развязки».

По ее словам, в заключениях психиатрических экспертиз часто говорится, что состояние женщины нельзя считать аффектом, потому что «насилие для нее носило системный характер», она должна была к нему привыкнуть.

Кроме того, Следственный комитет и прокуратура не хотят учитывать ситуацию домашнего насилия, которая привела к убийству нападавшего.

19 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что в официальном ответе российского правительства ЕСПЧ сказано, что масштабы домашнего насилия в России «сильно преувеличены», а мужчины больше страдают от дискриминации, поскольку «находятся в меньшинстве и от них не ожидается просьб о защите от жестокого обращения со стороны членов семьи, особенно если они страдают от лица противоположного пола». В ответ на это Минюст России заявил, что его ответ ЕСПЧ относительно уровня домашнего насилия был искажен.

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