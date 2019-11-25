Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Ученые создали крошечных роботов-кубиков Роботизированные блоки могут перемещаться, прикрепляться друг к другу, образуя заранее определенные структуры
Фоторепортажи
69В Нидерландах выбрали лучшие снимки природы
12Россия передала Украине задержанные корабли
12:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Определен населенный пункт России с самым смешным названием

Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.

Об этом говорится в сообщении сервиса путешествий «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Открытое голосование за населенный пункт с самыми смешным названием проходило в течение нескольких месяцев на странице «Туту.ру» во «ВКонтакте». Всего в нем приняли участие около 300 тысяч человек, на победу претендовали 100 городов, поселков, деревень и сел.

Новость
Пробил Дно

Финальное голосование определило победителя — Мутный Материк набрал более 28 тысяч голосов. Второе место списка досталось селу Хохотуй в Забайкальском крае (26,4 тысячи голосов), третье — поселку Морозилка (Архангельская область, 11,8 тысячи голосов).

В топ-10 рейтинга также попали (в порядке убывания количества набранных голосов): Бухалово (Ярославская область), Мухоудеровка (Белгородская область), Мошонки (Калужская область), Лох (Саратовская область), Сахарная Головка (Севастополь), Свиногорье (Республика Татарстан) и Палево (Сахалинская область).

Во время загрузки произошла ошибка.
Мутный Материк
 Пригожин: перестаньте «колбасить» Ротару
Назван самый вредный завтрак
Будущую трассу «Москва — Казань» хотят продлить до Владивостока
В Нижегородской области около 30 школьников отравились газом
Россиянам хотят разрешить все способы защиты жизни
Синоптики предупредили о грядущей «атмосферной впадине»
Глава РУСАДА об отстранении от Олимпиады: Это будет трагедия
Полиция проверит видео с ребенком, счищающим снег со школы
Кудрин поспорил с Силуановым о росте ВВП по итогам 2019 года
Здоровье
Пес почуял раковую опухоль хозяйки и спас ее жизнь Странное поведение пса заставило женщину обратиться к врачу.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Кино
Ержан Максим упустил победу на «Детском Евровидении» Экс-участник «Голоса. Дети», который представлял на конкурсе Казахстан, не смог стать лучшим
Горячие темы на Авто
Законы об "оскорблении чувств" 217
Чаевые заправщикам 154
Шаурма или шаверма? 131
Пиратство 119
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Дети
СМИ: Константин и Софья Эрнст снова станут родителями По данным журналистов, жена гендиректора «Первого канала» беременна
Леди
От Брежневой до Лорак: все звезды на музыкальной премии Звезды получили заветные статуэтки.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь