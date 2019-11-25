13:31 (мск), источник: ТАСС Наука
У вейпера впервые диагностировали попкорновую болезнь легких
Ранее она была характерна только для рабочих заводов по производству попкорна быстрого приготовления и фабрик по обработке кофе.
У 17-летнего вейпера из Канады врачи диагностировали тяжелое респираторное заболевание — облитерирующий бронхиолит, также известный как «попкорновая болезнь легких». Ранее его диагностировали у рабочих, которые производили попкорн быстрого приготовления, а у вейперов обнаружили впервые. Описание клинического случая опубликовал Canadian Medical Association Journal, кратко об этом рассказывает Gizmodo.
Облитерирующий бронхиолит появляется
В 2000 году это заболевание стало известно как «попкорновая болезнь легких» — после того, как пресса рассказала о рабочих, которые заполучили облитерирующий бронхиолит на заводе по производству попкорна для микроволновок. В этом случае болезнь вызвал ароматизатор диацетил. Случаи попкорновой болезни легких также встречались на производстве жареного молотого кофе — в ходе этого процесса в воздух тоже выделяется диацетил.
Теперь же попкорновую болезнь легких впервые проассоциировали с вейпингом. Заболевание диагностировали у 17-летнего жителя Канады, который работал не на заводе по переработке кофе и не на производстве попкорна, а в заведении
В результате парень оказался в достаточно тяжелом состоянии — врачи всерьез задумывались над трансплантацией легких, но решили все же не делать этого. После 47 дней интенсивного лечения, которое включало автоматическую вентиляцию легких, пациента доставили домой. Врачи опасаются, что последствия вейпинга будут преследовать больного еще долго: в частности, после возвращения из больницы наблюдения показали затрудненное дыхание и сложности во время физической нагрузки.
Специалисты заключают, что состояние, которое едва не привело пациента к смерти, могло развиться у того
Предыдущие исследования нашли следы диацетила, который связан с возникновением попкорной болезни легких, во многих жидких смесях для вейпинга. Власти Евросоюза уже запретили использовать это вещество в электронных сигаретах.
Одна из авторов работы, Карен Босма, напоминает, что перед тем, как попробовать вейпинг, нужно помнить о возможном серьезном риске для здоровья и о потенциальных хронических легочных заболеваниях. А тем, кто уже пользуется электронными сигаретами, Босма рекомендует не брать смеси у нелегальных поставщиков, ведь в них могут встречаться потенциально вредные химикаты, которые способны навредить легким курильщиков. Также исследователи говорят, что для того, чтобы сделать окончательный вывод о том, вредны ли электронные сигареты и вейпинг для здоровья человека, нужны дополнительные исследования.
Согласно последним данным, в 49 штатах США болезнь вейперов диагностировали у 2051 человека, из них 39 уже умерли. Возраст погибших варьируется от 17 до 75 лет.