13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Азовское море отступило от берега на сотню метров (фото)
Это произошло впервые за последние десятилетия.
На прошедших выходных на побережье Азовского моря зафиксировали сильный отлив — море отступило от берега примерно на сотню метров. Хотя отливы здесь происходят ежегодно, так сильно вода не уходила уже около двадцати лет.
В соцсетях стали появляться снимки с обмелевшим морем под хештегом #мореушло. Пользователи шутят, что произошедшее — реакция «самого мелкого моря в мире» на то, что его сравнивали с лужей.
Варвара Макарова