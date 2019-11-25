Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пять главных мифов об облигацияхТема государственных ценных бумаг остается неизведанной и окутанной домыслами. Мы разобрались в основных мифах вокруг облигаций
Фоторепортажи
1630 лет назад пала Берлинская стена
8Стрельба в колледже в Благовещенске
13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Азовское море отступило от берега на сотню метров (фото)

Это произошло впервые за последние десятилетия.

6
фотографий
6
фотографий

На прошедших выходных на побережье Азовского моря зафиксировали сильный отлив — море отступило от берега примерно на сотню метров. Хотя отливы здесь происходят ежегодно, так сильно вода не уходила уже около двадцати лет.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю это необычное природное явление объяснили ветровым сгоном воды, о котором спасатели предупреждали за несколько дней до него.

В соцсетях стали появляться снимки с обмелевшим морем под хештегом #мореушло. Пользователи шутят, что произошедшее — реакция «самого мелкого моря в мире» на то, что его сравнивали с лужей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Варвара Макарова

Читайте также
Минздрав подтвердил уход Бокерии с поста директора НМИЦ
Россиянам хотят разрешить все способы защиты жизни
Синоптики предупредили о грядущей «атмосферной впадине»
Полиция проверит видео с ребенком, счищающим снег со школы
Назван населенный пункт России с самым смешным названием
Калининградский зоопарк показал трехмесячного муравьеда (видео)
Здоровье
Пес почуял раковую опухоль хозяйки и спас ее жизнь Странное поведение пса заставило женщину обратиться к врачу.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Кино
Лобода, Ревва, Гагарина: все звезды на «Золотом граммофоне 2019» В Москве раздали престижные музыкальные награды
Горячие темы на Авто
Законы об "оскорблении чувств" 217
Чаевые заправщикам 154
Шаурма или шаверма? 131
Пиратство 122
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Дети
СМИ: Константин и Софья Эрнст снова станут родителями По данным журналистов, жена гендиректора «Первого канала» беременна
Леди
От Брежневой до Лорак: все звезды на музыкальной премии Звезды получили заветные статуэтки.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь