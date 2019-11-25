13:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Египте обнаружили масштабное захоронение мумий животных и птиц (видео)
Среди находок — мумии львят и самого большого
В Каире представили новую обширную коллекцию мумий животных, которые были найдены в прошлом году возле некрополя Саккара.
Среди находок — мумии кошек, львят, крокодилов, змей, птиц, а также самый большой в мире
Большая часть обнаруженных под Каиром предметов относится к Позднему периоду, или 26-й династии фараонов, которые правили около 2700 лет назад. Также археологи сообщили, что им удалось найти гробницу высокопоставленного жреца Ватье, жившего во времена пятой династии.
Екатерина Гура