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13:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Египте обнаружили масштабное захоронение мумий животных и птиц (видео)

Среди находок — мумии львят и самого большого жука-скарабея.

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В Каире представили новую обширную коллекцию мумий животных, которые были найдены в прошлом году возле некрополя Саккара.

Это самое большое захоронение животных, которое когда-либо находили ученые.

Среди находок — мумии кошек, львят, крокодилов, змей, птиц, а также самый большой в мире жук-скарабей. Помимо мумий, археологи также обнаружили другие артефакты, среди которых маски, украшения, а также 75 статуй из дерева и бронзы.

Большая часть обнаруженных под Каиром предметов относится к Позднему периоду, или 26-й династии фараонов, которые правили около 2700 лет назад. Также археологи сообщили, что им удалось найти гробницу высокопоставленного жреца Ватье, жившего во времена пятой династии.

Екатерина Гура

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