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14:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Скворцова перевела Бокерию с поста директора на должность президента центра им. Бакулева

Главный кардиохирург Лео Бокерия уходит с поста директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии им. Бакулева на должность почетного президента НМИЦ (он возглавлял центр с 1994 года). О кадровых изменениях объявила журналистам глава Минздрава Вероника Скворцова.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информации, что министр подписала указ об увольнении господина Бокерии из-за достижения им предельного возраста (22 декабря ему исполнится 80 лет).

Лео Антонович Бокерия — наш выдающийся кардиохирург, главный специалист по кардиохирургии страны, не увольняется, а переходит с позиции директора центра на позицию президента центра.
Вероника Скорцова
(цитата по ТАСС)
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Пресс-секретарь Минздрава Олег Салагай сказал Telegram-каналу «Подъем», что смена должностей Лео Бокерии связана с требованиями закона, но он продолжит выполнять свои прежние функции. «Закон говорит, что должность руководителя организации может замещаться до определенного возраста. Затем — повышение: должность президента центра — почетного руководителя», — объяснили в министерстве.

Лео Бокерия окончил 1-й ММИ им. И. М. Сеченова, имеет ученое звание профессора. В НМИЦ кардиохирургии им. Бакулева работает с 1968 года. В 1977—1993 годы занимал пост замдиректора по научной работе, после был назначен директором Института кардиохирургии этого НМИЦ. Директором центра стал в ноябре 1994 года. В том же году его избрали членом Российской академии медицинских наук (РАМН) по специальности «кардиохирургия». В 2011 году стал членом Российской академии наук (РАН) по отделению физиологии и фундаментальной медицины.

«Важная персона»: Лео Бокерия
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