16:58 (мск), источник: ТАСС
Участница форума «Проектория» разработала аппарат для уборки космического мусора
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/ — Мария Лозина уже передала проект аппарата в патентную службу и получила положительный ответ.
Десятиклассница Мария Лозина из Королева в понедельник представила на Всероссийском форуме профессиональной навигации «Проектория» в Ярославле разработанный ею аппарат для уборки космического мусора.
«Я приехала с проектом космического аппарата для удаления космического мусора. Этот проект я подала в патентную службу и получила положительный ответ. Сейчас я решаю формальные вопросы по получению патента, чему очень рада, это очень высокий уровень для меня. Разработка позволила мне попасть на “Проекторию”, здесь я занимаюсь в команде Ростеха», — сказала ТАСС Лозина.
По ее словам, аппарат будет работать под контролем Центра управления полетами. «Он [аппарат] выводится на орбиту, после чего при обнаружении космического мусора он направляется к нему. <…> Один
Она отметила, что блок с ракетными двигателями может быть заменен.
Всероссийский форум профессиональной навигации «Проектория», который ежегодно собирает одаренных детей и подростков со всей страны, проводится по распоряжению президента России Владимира Путина в Ярославле с 2013 года. В этом году форум проходит с 23 по 26 ноября, в нем принимают участие более 500 школьников, 120 педагогов и представителей 50 компаний и вузов.