17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великобритании выпустили гигантскую пятикилограммовую монету
По размеру она напоминает тарелку.
Королевский монетный двор Великобритании представил новую коллекционную монету, которая по размеру напоминает обеденную тарелку.
На монете изображена известная гравюра 19 века королевского академика Уильяма Уайона «Уна и лев». Ее цена составляет 6,5 тысяч долларов.
Монета является частью новой серии юбилейных монет «Великие граверы». В коллекции также есть небольшая монета весом 2 килограмма (их изготовлено всего 4 штуки).
Чтобы создать гигантскую монету, специалистам пришлось применить комбинацию традиционных методов гравировки и современных технологий.
Екатерина Гура