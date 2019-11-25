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17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании выпустили гигантскую пятикилограммовую монету

По размеру она напоминает тарелку.

Королевский монетный двор Великобритании представил новую коллекционную монету, которая по размеру напоминает обеденную тарелку.

Монета из сплава серебра и золота весит чуть более 5 килограммов, а ее диаметр составляет 175 миллиметров.

На монете изображена известная гравюра 19 века королевского академика Уильяма Уайона «Уна и лев». Ее цена составляет 6,5 тысяч долларов.

Монета является частью новой серии юбилейных монет «Великие граверы». В коллекции также есть небольшая монета весом 2 килограмма (их изготовлено всего 4 штуки).

Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы создать гигантскую монету, специалистам пришлось применить комбинацию традиционных методов гравировки и современных технологий.

Екатерина Гура

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