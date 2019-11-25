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18:59 (мск), источник: РИА Новости

Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Умерла легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.

Источник: РИА Новости

Ей было 93 года. Как отметили в СВР, Вартанян внесла большой вклад в добывание информации, необходимой для обеспечения национальных интересов и безопасности страны.

«Ушел из жизни близкий всем нам человек», — заявили в спецслужбе.

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Гоар Вартанян и ее супруг Геворк Вартанян «оставили в судьбах многих разведчиков, да и обычных людей, удивительный след, который уже воспет в книгах, статьях, фильмах и, конечно же, в воспоминаниях», — отмечает пресс-бюро СВР.

«Он — Герой Советского Союза! Она — героиня всех его свершений! Он ушел первым. Сегодня не стало ее», — говорится в пресс-релизе.

Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года в армянском городе Ленинакан (Гюмри). В начале 1930-х годов с семьей переехала на жительство в Иран.


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В 16-летнем возрасте вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника — Геворка Вартаняна, вместе с которым в Иране вела активную разведывательную работу в сложных условиях. В 1943 году принимала участие в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров «большой тройки» — Сталина, Рузвельта и Черчилля.

Тегеранская конференция (28 ноября — 1 декабря 1943 г.) лидеров трех стран: председателя ГКО, генерального секретаря ЦК ВКП(б), председателя СНК СССР И. В. Сталина, президента США Ф. Д. Рузвельта, премьер-министра Великобритании У. Черчилля (слева направо) | Источник: РИА "Новости"

В 1951 году супругов Вартанян вывели в СССР, в 1956 году они успешно закончили Ереванский институт иностранных языков. Затем последовала многолетняя, в экстремальных условиях во многих странах мира, работа супружеской пары разведчиков-нелегалов Гоар и Геворка Вартанян, действовавших под оперативными псевдонимами «Анита» и «Анри».

В 1986 году после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении Гоар и Геворк Вартанян вернулись домой. По мнению специалистов, результаты их работы столь значительны, что никогда не будут рассекречены.

Заслуги Гоар Вартанян перед родиной были отмечены орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями.

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