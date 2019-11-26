10:44 (мск), источник: Известия
Просто лучшая: Тина Тернер как воплощение духа рок-н-ролла
Певица никогда не сгибалась перед обстоятельствами.
С самого начала карьеры она словно взяла своим девизом «нарушать все правила» (так назывался ее альбом 1986 года). Дочь батрака из Натбуша, штат Теннесси, в детстве собиравшая хлопок на чужих полях, теперь живет в роскошном швейцарском шале (а с 2013 года стала и гражданкой горной Конфедерации). Скромная Анна Мэй Баллок, воспитывавшаяся в строгих баптистских обычаях дедом и бабушкой (мать бросила семью, когда Анне было 11), стала одним из символов сексуальной революции. Наконец, уже «списанная в архив» как одна из угасших звезд 1960-х, Тина Тернер сумела вернуться с триумфом — и превратиться из всеамериканской во всемирную знаменитость.
Переехав после смерти бабушки к матери в
«Я бы потерялась в жизни без него. Тогда я умела только две вещи: работать в больнице и петь. Я не знала больше ничего. И никого. И я хотела петь», — рассказывала Тина в 1986 году, уже после развода. В середине 1950-х Айк Тернер и его группа Kings of Rhythm были признанными звездами «черной» музыки, королями
Так на свет появилось «Ревю Айка и Тины Тернер», с успехом колесившее по Америке почти полтора десятилетия. Айк придумал своей новой пассии (а вскоре и жене — кстати, восьмой по счету; всего Айк был женат 14 раз, часто вступая в новый брак, не успев официально прекратить предыдущий) новое имя (Тина — по аналогии с героиней комиксов Шиной, королевой джунглей) и смелый сценический образ.
В те времена женщине на сцене (даже чернокожей женщине — им, как ни парадоксально, позволялось в тогдашнем американском
Даже сегодня видеозаписи выступлений Ike & Tina Turner Review конца 1960-х пробирают не на шутку: это были не просто концерты, а
Более «роковым» стало и звучание — по иронии судьбы, в середине 1960-х это едва не привело к распаду дуэта.
Песня River Deep — Mountain High, ставшая впоследствии знаковой для Тины, была написана специально для нее легендарным (уже тогда) продюсером Филом Спектором и его соавторами Элли Гринвич и Джеффом Барри. Сингл, записанный со спекторовским размахом (запись обошлась в $22 тыс., около 170 тыс. на нынешние деньги — больше, чем бюджет иного полного альбома), в Америке при выходе в 1966 году провалился — правда, в Британии и континентальной Европе был принят на ура.
Как говорил Айк Тернер, «это белая музыка с черным вокалом — публика в Штатах была не готова к такому расовому смешению». Игнорировали песню прежде всего свои, темнокожие поклонники: на повестке дня стояло движение за гражданские права, black pride, в которую такое художественное «низкопоклонство» плохо вписывалось.
Как бы то ни было, они оставались одной из самых популярных «живых» групп США — но семейная жизнь Тернеров никак не могла служить примером успеха. Айк поколачивал молодую супругу, изменял ей направо и налево и «креативно» подходил к использованию ее имени: так, когда Тина лежала в роддоме, он, чтобы не отменять запланированные концерты, выпустил на сцену вместо супруги похожую на нее внешне проститутку из
Для Тины разрыв с человеком,
«В Европе в некоторых странах я значу больше, чем The Rolling Stones», — говорила она уже в середине 1990-х без ложной скромности, но абсолютно правдиво. И не только в Европе: выступление Тины на стадионе «Маракана» в 1988 году собрало 180 тыс. зрителей и занимает шестую строку в списке самых массовых платных концертов в истории.
К Айку судьба оказалась куда менее благосклонна. Проблемы с наркотиками и алкоголем и, как следствие, с законом — в 1991 году, когда дуэт ввели в Зал славы
Айк всё же оставался легендой рок-н-ролла: в 2005 году, уже больным (у него диагностировали эмфизему, и он не мог жить без кислородной подушки) стариком, он сыграл на альбоме модных Gorillaz, а в 2007-м выпустил свой финальный диск, пронзительную блюзовую запись Risin with the Blues, за который получил «Грэмми». В том же году 78-летний музыкант умер от передозировки кокаина. При вскрытии в его организме обнаружили и следы препарата для лечения шизофрении, которой, судя по всему, он страдал большую часть жизни. На похороны Тина не пришла.
«Вот стою я перед вами, простая американская баба, мужем битая, попами пуганая, живучая» — примерно так, на манер героини «Члена правительства», могла бы обратиться она к избранной публике на церемонии вручения Почетной награды центра Кеннеди в 2005 году. Впрочем, Тина сидела, как и полагается царственной особе, «королеве рок-н-ролла», — стоял перед дочерью батрака из штата Теннесси тогдашний президент США, потомок первых поселенцев Джордж Буш — младший.
Но она и на девятом десятке остается, как гласило название компиляции ее хитов, «просто лучшей». Обладательницей 12 «Грэмми», звезды на Аллее Славы в Голливуде и ордена Почетного легиона, певицей, в течение шести десятилетий символизирующей собой самую сущность