Директор Ротару ответил на травлю артистки в РФ

Концертный директор Ротару Сергей Лавров в программе «60 минут» попытался прояснить эту ситуацию.
«София Ротару никогда не спонсировала никакие военные операции, она никуда не посылала банки с вареньем. По этому поводу много лжи со стороны желтой прессы. София Михайловна абсолютно миролюбивый человек. Она не спонсирует войну. У нее есть кого спонсировать — это ее родственники: братья, внуки, дети. Вот их она спонсирует. Поэтому все высказывания о том, что она спонсировала войну — ложь», — пояснил директор.
Он уточнил, что в прошлом году артистка не поехала на «Песню года» в Москву, поскольку хотела избежать возможных провокаций.