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01:47 (мск), источник: Московский комсомолец

Директор Ротару ответил на травлю артистки в РФ

Украинская эстрадная певица София Ротару подверглась нападкам со стороны российских коллег за то, что она якобы поддерживает военную операцию на востоке Украины и при этом собирается с гастролями в Москву.

Источник: РИА "Новости"
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Концертный директор Ротару Сергей Лавров в программе «60 минут» попытался прояснить эту ситуацию.

«София Ротару никогда не спонсировала никакие военные операции, она никуда не посылала банки с вареньем. По этому поводу много лжи со стороны желтой прессы. София Михайловна абсолютно миролюбивый человек. Она не спонсирует войну. У нее есть кого спонсировать — это ее родственники: братья, внуки, дети. Вот их она спонсирует. Поэтому все высказывания о том, что она спонсировала войну — ложь», — пояснил директор.

Он уточнил, что в прошлом году артистка не поехала на «Песню года» в Москву, поскольку хотела избежать возможных провокаций.

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