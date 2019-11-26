Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пять главных мифов об облигацияхТема государственных ценных бумаг остается неизведанной и окутанной домыслами. Мы разобрались в основных мифах вокруг облигаций
Фоторепортажи
1630 лет назад пала Берлинская стена
8Стрельба в колледже в Благовещенске
05:53 (мск), источник: Lenta.Ru

В России закончились IP-адреса

В России, на Ближнем Востоке и в Европе закончились IP-адреса самого распространенного протокола IPv4 (Internet Protocol version 4), сообщается на сайте RIPE NCC.

Источник: Reuters

Отмечается, что исчерпание IPv4 ожидалось давно. По словам экспертов, на работе сайтов это никак не скажется. Адреса будут восстанавливаться с помощью поступлений от организаций, прекративших свою деятельность. Восстановленные адреса распределят в соответствии со списком ожидания.

Читайте также
Коды пролетели: как дефицит IP-адресов усложнит доступ россиян к сайтам

В Европе уже начал использоваться протокол нового поколения IPv6. Отмечается, что его адресов хватит на несколько сотен миллиардов клиентов.

IPv4 — первая широко используемая версия интернет протокола. IPv4 использует 32-битные адреса, ограничивающие адресное пространство 4,3 миллиардами возможными уникальными адресами. Уже в 1980-е годы стало очевидно, что распределение адресного пространства происходит более быстрыми темпами, чем было заложено в архитектуру IPv4.

Это привело сначала к появлению классовой адресации, позднее бесклассовой адресации, и в конечном итоге к разработке нового протокола IPv6, который со временем должен решить кризис израсходования адресов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Пригожин: перестаньте «колбасить» Ротару
Путин пережил большую личную утрату
Однопартийцы Нетаньяху заговорили о смене лидера
Синоптики пообещали температурные аномалии в декабре
Директор Ротару ответил на травлю артистки в России
Украинского патриота выгнали из бара за критику песен Газманова
Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию на четыре года
Здоровье
Пес почуял раковую опухоль хозяйки и спас ее жизнь Странное поведение пса заставило женщину обратиться к врачу.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Кино
Лобода, Ревва, Гагарина: все звезды на «Золотом граммофоне 2019» В Москве раздали престижные музыкальные награды
Горячие темы на Авто
Чаевые заправщикам 160
Шаурма или шаверма? 135
Пиратство 124
Стоимость шиномонтажа 89
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Дети
СМИ: Константин и Софья Эрнст снова станут родителями По данным журналистов, жена гендиректора «Первого канала» беременна
Леди
От Брежневой до Лорак: все звезды на музыкальной премии Звезды получили заветные статуэтки.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь