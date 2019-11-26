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10:13 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые рассказали, в чем польза страшных снов

По данным специалистов, кошмары могут считаться подлинными тренировочными инструментами будущих реакций человека.

Источник: СС0/Pexels

ЖЕНЕВА, 26 ноября. /ТАСС/. У плохих снов, оставляющих у человека ощущение страха, имеется не только отрицательная, но и положительная сторона: они «тренируют» нервную систему и тем самым готовят ее к реагированию на возможные стрессовые ситуации в реальной жизни. К такому выводу пришли ученые Женевского университета и их американские коллеги, опубликовавшие результаты своих изысканий в журнале Human Brain Mapping.

Авторы научной работы считают, что сны можно использовать в качестве терапевтического метода в целях преодоления состояния тревоги у пациентов.

На первом этапе в эксперименте участвовали 18 испытуемых. При помощи электроэнцефалограммы ученые измерили активность различных участков мозга во время сна. На голове каждого испытуемого закрепили по 256 датчиков. Каждого будили по несколько раз за ночь и спрашивали, снилось ли ему что-нибудь страшное.

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«Нас интересовал страх: какие зоны мозга задействованы, когда снятся плохие сны», — заявил журналистам специалист лаборатории «Сон и восприятие» медицинского факультета Женевского университета Лампрос Перогамврос. «Анализируя активность мозга в зависимости от ответов участников эксперимента, мы выявили два участка, ответственных за ощущение страха во сне: это островковая доля и передняя поясная кора», — отметил он. Островковая доля участвует также в оценке эмоций при пробуждении и систематически активируется при ощущении страха. Что касается передней поясной коры, то она задействована в подготовке организма к реагированию на угрозу. «Впервые мы установили нейронные корреляты страха во сне и показали, что одни и те же участки мозга активируются, когда страх ощущается во время пробуждения и во сне», — сказал Перогамврос.

Затем ученые провели еще один эксперимент. Его цель состояла в выяснении возможной связи между страхом во сне и страхом наяву: 89 испытуемых в течение недели должны были по утрам записывать в тетрадь свои сны и пережитые эмоции. После этого при помощи магнитно-резонансной томографии эксперты выяснили, как участники эксперимента реагируют на показанные им изображения сцен насилия или бедствия.

Оказалось, что чем сильнее был страх, пережитый во сне, тем меньше активировались у испытуемых островковая доля и поясная кора. Таким образом было установлено наличие связи между эмоциями во сне и в условиях бодрствования.

«Сновидения могут считаться подлинными тренировочными инструментами наших будущих реакций, и они способны потенциально подготовить нас к встрече с опасностью», — резюмировал Перогамврос.

Ученые Женевского университета намерены заняться теперь исследованием возможного нового типа терапии — лечения тревожного состояния пациентов при помощи сновидений.

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