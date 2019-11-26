Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Мини-дом, которому не страшны циклоны В Австралии построили крошечный домик, способный противостоять циклонам
Фоторепортажи
16Названы самые смешные фото дикой природы 2019 года
69В Нидерландах выбрали лучшие снимки природы
11:06 (мск), источник: Интерфакс

Россиян предупредили о рассылке поддельных штрафов от имени инспекций труда

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU — Роструд предупреждает о мошенниках, которые рассылают поддельные постановления о штрафах от имени трудовых инспекций.

Источник: Reuters
Новость
Владельцев банковских карт начали обкрадывать через телевизоры

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в «Интерфакс» во вторник, фальшивые постановления об административном наказании за якобы допущенные нарушения в трудовой сфере стали получать российские работодатели.

В связи с этим ведомство просит работодателей внимательно проверять реквизиты получателя в постановлениях о штрафах. При уплате штрафа деньги должны перечисляться на счет территориального органа Федерального казначейства, и получателем платежа не может выступать никакая другая организация, напоминают в ведомстве.

Если у компании возникли сомнения в достоверности полученного постановления о штрафе, ей лучше обратиться в отделение трудовой инспекции в своем регионе, передает пресс-служба Роструда совет замруководителя ведомства Ивана Шкловца.

Читайте также
ЦБ предостерег банки от операций в евро
Оксана Пушкина пожаловалась в МВД на движение «Сорок сороков»
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный пуск ракеты
Девочка с аномально узкими ногами запутала пользователей Сети
К «Силе Сибири» захотела присоединиться еще одна страна
Какие страны мира наиболее опасны для туристов (фото)
Здоровье
Пес почуял раковую опухоль хозяйки и спас ее жизнь Странное поведение пса заставило женщину обратиться к врачу.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Кино
Семенович, Седокова, Серябкина: все звезды на елке «Муз-ТВ» Смотрите фоторепортаж с традиционной новогодней вечеринки телеканала
Горячие темы на Авто
Чаевые заправщикам 163
Шаурма или шаверма? 136
Пиратство 124
Стоимость шиномонтажа 89
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Популярные темы на «Детях»
А позлодарствую.... 227
Как не упустить ребёнка или вопросы воспитания 213
Богиня утренней зари 204
Вопрос про переоформление документов в жэке 78
Леди
Как сейчас выглядит и чем занимается 80-летняя Тина Тернер Тине Тернер — 80! История ее жизни — готовое кино
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь