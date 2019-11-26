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11:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Маленькая девочка с аномально узкими ногами запутала пользователей Сети

Пользователей соцсетей запутал снимок маленькой девочки, который был сделан на улице. Из-за оптической иллюзии многим показалось, что у ребенка неправдоподобно худые ноги.

Young girl posing with a bag of popcorn from r/confusing_perspective

На фото девочка стоит на улице, держа перед собой в руках пакет с попкорном. Из-за того, что цвет пожухлой травы сливается с цветом попкорна, кажется, что у ребенка крайне тонкие ноги, — большая их часть закрыта пакетом.

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Фотография появилась на Reddit утром 25 ноября, а позднее стала популярна и в рунете. Ее также опубликовали на Пикабу, в пабликах «ВКонтакте» и в Twitter. Публикация пользователя shellybean23 собрала более 94 тысяч лайков и около тысячи комментариев.

«Нереалистичные стандарты красоты», — в шутку заметил Sits2pee. Многие признались, что даже несмотря на уточнение автора поста о пакете с едой, они далеко не сразу поняли, в чем заключается иллюзия. «Тут я попал впросак, подумал, что у нее какая-то странная деформация ног», — написал MechanicalHorse. Юзер TWEverson отметил, что ему потребовалось около минуты, чтобы разглядеть пакет с попкорном. _Juust сообщил, что лишь приблизив изображение сумел увидеть, что у девочки на самом деле нормальные ноги.

Похожий случай произошел в феврале 2018 года. Тогда фешн-блогер из Испании под ником marisol сделала снимок своего наряда, но из-за оптической иллюзии стала объектом насмешек. Пользователям так же, как и в случае с девочкой, сперва показалось, что у девушки неправдоподобно худые ноги.

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