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16:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал выразительные портреты исчезающих птиц

Своих «моделей» он находит по всему миру.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Лондонский фотограф Тим Флэк специализируется на съемках природы. Особого внимания заслуживает его серия удивительных портретов птиц, которые находятся на грани исчезновения.

Чтобы запечатлеть красоту и уникальность исчезающих видов, Флэк путешествует по всему миру.

Он снимает разных животных: от небольших рептилий и насекомых, до крупных хищников. Однако особую любовь фотограф испытывает к птицам, которых уже очень редко можно встретить в дикой природе.

Екатерина Гура

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