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11:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Оксана Пушкина сдала православных активистов в МВД

Депутат подозревает «Сорок сороков» в разжигании ненависти и вражды.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Адвокат депутата Госдумы Оксаны Пушкиной Константин Добрынин пожаловался на православное движение «Сорок сороков» министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Поводом стали нападки активистов на разрабатываемый парламентарием законопроект о профилактике домашнего насилия. В опубликованных в интернете заявлениях Добрынин усмотрел признаки целого ряда уголовных статей: разжигание ненависти либо вражды и ложный донос, оскорбления представителя власти и посягательство на жизнь государственного деятеля.

Вчера адвокат депутата Госдумы Оксаны Пушкиной Константин Добрынин подал заявление в МВД на православное движение «Сорок сороков». Этому предшествовала работа Пушкиной над законопроектом о профилактике домашнего насилия и многочисленные критические высказывания о документе со стороны православного движения «Сорок сороков» и других общественных организаций.

Активисты подозревают, что документ создаст возможность для вмешательства в дела семьи.

Добрынин указывает, что, например, в открытом письме, подписанном более чем 190 православными и родительскими организациями, содержатся признаки ст. 282 УК РФ (разжигание ненависти либо вражды).

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«Якобы цель лоббирования этого законопроекта — внедрение в российское законодательство принципов радикальных антисемейных идеологий, таких как феминизм и гендерная идеология», — говорится в заявлении адвоката.

Кроме того, Добрынин указывает на статью на сайте «Сорока сороков» под названием «То, что не удалось Гитлеру, могут осуществить российские парламентарии». Ее автор призывает проверить феминисток и ЛГБТ-активистов, поддержавших законопроект, на госизмену. В свою очередь, Добрынин видит в таких подозрениях признаки ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).


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Адвокат также приводит в пример опубликованный в интернете коллаж, на котором Оксана Пушкина изображена вместе с ЛГБТ-активистами и чертом. В этом Добрынин усматривает признаки ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и подстрекательство к совершению преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Все эти сведения Добрынин просит министра внутренних дел Владимира Колокольцева проверить лично. Кроме того, ранее Оксана Пушкина сообщала об угрозах ей и соавторам законопроекта.

В свою очередь, координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил «Ъ», что его организация не имеет никакого отношения к рассылке угроз. По его словам, движение все время призывает разработчиков законопроекта к диалогу, но они на него не идут.

Мы рассматриваем эти обвинения как пиар-ход в рамках острой дискуссии вокруг законопроекта. Как демонизацию через СМИ. Мы готовы к любым проверкам, не вопрос.
Андрей Кормухин
координатор движения «Сорок сороков»
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Он отметил, что движение ведет борьбу с законопроектом только законными методами (в субботу 200 сторонников движения провели в Москве митинг против законопроекта). Текст законопроекта еще не опубликован, однако Кормухин утверждает, что он и его сторонники судят о нем на основе высказываний Оксаны Пушкиной и ее коллег.

Напомним, законопроект о борьбе с домашним насилием планируют внести до 1 декабря. Законопроектом предлагают ввести защитные предписания, которые запрещают преследователю приближаться к жертве, а также другие меры предотвращения и профилактики семейно-бытового насилия. В случае первого нарушения будет предусмотрена административная ответственность, а при повторном нарушении — уголовная. Также в документе могут появиться понятия «преследование» и «ответственность».

О поддержке проекта неоднократно заявляла спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. В защиту женщин от домашнего насилия проходят пикеты по всей стране. В противовес им выступают общественные организации, обвиняющие авторов проекта в лоббировании антисемейных интересов.

Владимир Хейфец, Кира Дюрягина

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