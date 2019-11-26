11:48 (мск), источник: Коммерсантъ
Оксана Пушкина сдала православных активистов в МВД
Депутат подозревает «Сорок сороков» в разжигании ненависти и вражды.
Адвокат депутата Госдумы Оксаны Пушкиной Константин Добрынин пожаловался на православное движение «Сорок сороков» министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Поводом стали нападки активистов на разрабатываемый парламентарием законопроект о профилактике домашнего насилия. В опубликованных в интернете заявлениях Добрынин усмотрел признаки целого ряда уголовных статей: разжигание ненависти либо вражды и ложный донос, оскорбления представителя власти и посягательство на жизнь государственного деятеля.
Вчера адвокат депутата Госдумы Оксаны Пушкиной Константин Добрынин подал заявление в МВД на православное движение «Сорок сороков». Этому предшествовала работа Пушкиной над законопроектом о профилактике домашнего насилия и многочисленные критические высказывания о документе со стороны православного движения «Сорок сороков» и других общественных организаций.
Добрынин указывает, что, например, в открытом письме, подписанном более чем 190 православными и родительскими организациями, содержатся признаки ст. 282 УК РФ (разжигание ненависти либо вражды).
«Якобы цель лоббирования этого законопроекта — внедрение в российское законодательство принципов радикальных антисемейных идеологий, таких как феминизм и гендерная идеология», — говорится в заявлении адвоката.
Кроме того, Добрынин указывает на статью на сайте «Сорока сороков» под названием «То, что не удалось Гитлеру, могут осуществить российские парламентарии». Ее автор призывает проверить феминисток и
Адвокат также приводит в пример опубликованный в интернете коллаж, на котором Оксана Пушкина изображена вместе с
В свою очередь, координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил «Ъ», что его организация не имеет никакого отношения к рассылке угроз. По его словам, движение все время призывает разработчиков законопроекта к диалогу, но они на него не идут.
Мы рассматриваем эти обвинения как
пиар-ходв рамках острой дискуссии вокруг законопроекта. Как демонизацию через СМИ. Мы готовы к любым проверкам, не вопрос.
Он отметил, что движение ведет борьбу с законопроектом только законными методами (в субботу 200 сторонников движения провели в Москве митинг против законопроекта). Текст законопроекта еще не опубликован, однако Кормухин утверждает, что он и его сторонники судят о нем на основе высказываний Оксаны Пушкиной и ее коллег.
Напомним, законопроект о борьбе с домашним насилием планируют внести до 1 декабря. Законопроектом предлагают ввести защитные предписания, которые запрещают преследователю приближаться к жертве, а также другие меры предотвращения и профилактики
О поддержке проекта неоднократно заявляла спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. В защиту женщин от домашнего насилия проходят пикеты по всей стране. В противовес им выступают общественные организации, обвиняющие авторов проекта в лоббировании антисемейных интересов.
Владимир Хейфец, Кира Дюрягина