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13:37 (мск), источник: Известия

Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»

Роспотребнадзор в преддверии «черной пятницы» дал советы покупателям по приобретению товаров. Перечень рекомендаций был размещен во вторник, 26 ноября, на официальном сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Первым советом стала проверка цены на товар со скидкой у других продавцов. Специалисты отметили, что если товар резко подорожал перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше, то привлечь продавца к ответственности невозможно.

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Также покупателей предостерегают от покупки по слишком низкой цене, поскольку это может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара.

Стоит обратить внимание и на стоимость доставки, так как дешевизна товара может компенсироваться дорогой доставкой.

В Роспотребнадзоре рассказали и о возможности возврата денег, в случае если товар был приобретен на сайте владельца агрегатора информации о товарах (услугах). Покупатель может заявить требование о возврате денег такому посреднику при условии, что товар не был доставлен в срок. Подчеркивается, что деньги вернутся в течение десяти календарных дней со дня предъявления потребителем требования. При этом до покупки необходимо выяснить у продавца сроки доставки товара.


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Напоследок, в ведомстве призвали остерегаться фишинговых сайтов и ресурсов, поскольку их основная цель — сбор персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании.

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13 ноября сообщалось, что за время акции «Всемирный день шопинга» 11 и 12 ноября россияне совершили более 30 млн покупок на сумму 17,2 млрд рублей на «AliExpress Россия» (включает AliExpress и локальный маркетплейс Tmall).

Во время распродажи граждане России тратили на AliExpress около 350 млн рублей в час, а в пиковое время оборот превышал 1 млрд рублей.

15 ноября ученые из Ганноверской медицинской школы в Германии предложили признать отдельным психическим расстройством зависимость от покупок в Сети. Согласно статистике, от компульсивного шопинга страдает каждый 20-й человек (5% населения планеты).

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