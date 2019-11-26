Определены самые дешевые туры на море с вылетом в середине декабря

Это Индия (Гоа), ОАЭ, Израиль (Эйлат), Иордания (Акаба), Китай (Хайнань), Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланка, Индонезия (Бали), Мальдивы, Куба, Доминикана, Мексика, Танзания (Занзибар), Бахрейн, Ямайка. А также Турция, где много отелей с подогреваемыми бассейнами, сохранены чартерные программы и можно ходить в летней одежде.
В Турцию можно отправиться вдвоем за 33 тысячи рублей (в турпакеты входит перелет, трансфер, медстраховка, проживание в отеле три «звезды» с питанием). Около 37 тысяч рублей стоит отдых в Индии и ОАЭ. Поездки в Иорданию и Бахрейн чуть дороже — за них придется отдать как минимум 44 — 49 тысяч рублей.
Заплатив от 50 до 100 тысяч рублей, туристы могут отдохнуть на китайском острове Хайнань, в Израиле, Вьетнаме, Таиланде, в Шри-Ланке, Индонезии и на Кубе.
При бюджете поездки до 150 тысяч рублей на двоих, путешественники можно выбирать путевки на Ямайку, Мальдивы, в Доминикану, Мексику и Танзанию.