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15:27 (мск), источник: РИА Новости

Дом с эротической фреской открылся для туристов в Помпеях

РИМ, 25 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Туристы в Помпеях смогут впервые увидеть дом с фреской, изображающей обнаженную Леду с богом Зевсом в облике лебедя, говорится в сообщении археологического парка.

Этот дом богатого горожанина находится на улице Везувия, которую открыли для посещения после ремонта. Прекрасно сохранившуюся фреску с часто встречавшимся в Помпеях и Геркулануме сюжетом обнаружили в спальне этого дома еще в ноябре прошлого года. Она воспроизводит миф о том, как Зевс, пораженный красотой спартанской царицы Леды, предстал перед ней в образе лебедя и овладел ею.

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Археологи предполагают, что хозяин украсил свое жилище такой фреской, чтобы подчеркнуть свой высокий культурный уровень.

Новый участок стал доступен для посетителей после завершения раскопок «трехкилометрового периметра» древнего города. Кроме «Дома с Ледой и лебедем» публика впервые сможет посетить комплекс центральных терм и вновь попасть в Дом золотых Купидонов, открытый после реконструкции.

«Открытие улицы Везувия — проект, который за несколько лет позволил обезопасить и восстановить важную часть древнего города, создать доступный для всех маршрут, покрыть археологические раскопки сетью Wi-Fi и дать начало новому сезону раскопок», — заявил министр культуры Италии Дарио Франческини.

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