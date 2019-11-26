Дом с эротической фреской открылся для туристов в Помпеях

Этот дом богатого горожанина находится на улице Везувия, которую открыли для посещения после ремонта. Прекрасно сохранившуюся фреску с часто встречавшимся в Помпеях и Геркулануме сюжетом обнаружили в спальне этого дома еще в ноябре прошлого года. Она воспроизводит миф о том, как Зевс, пораженный красотой спартанской царицы Леды, предстал перед ней в образе лебедя и овладел ею.
Археологи предполагают, что хозяин украсил свое жилище такой фреской, чтобы подчеркнуть свой высокий культурный уровень.
Новый участок стал доступен для посетителей после завершения раскопок «трехкилометрового периметра» древнего города. Кроме «Дома с Ледой и лебедем» публика впервые сможет посетить комплекс центральных терм и вновь попасть в Дом золотых Купидонов, открытый после реконструкции.
«Открытие улицы Везувия — проект, который за несколько лет позволил обезопасить и восстановить важную часть древнего города, создать доступный для всех маршрут, покрыть археологические раскопки сетью Wi-Fi и дать начало новому сезону раскопок», — заявил министр культуры Италии Дарио Франческини.