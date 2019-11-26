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19:12 (мск), источник: ТАСС

Путин: нужно менять тенденцию для возможности самореализации не только в крупных городах

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/ — Такой подход должен послужить для пространственного развития России, отметил глава государства.

Источник: Reuters

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что власти будут делать все, чтобы россияне могли получать образование и самореализовываться не только в крупных городах. Это должно послужить для пространственного развития России. Об этом он сообщил в режиме телемоста, отвечая на вопросы участников всероссийского открытого урока «Школа завтрашнего дня», который проходит на форуме профессиональной навигации «Проектория» в Ярославле.

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«К сожалению, это тенденция и она имеет место быть, — сказал он, комментируя вопрос о том, что люди вынуждены переезжать из родных мест, чтобы получить хорошее образование и работу. — Такая тенденция переезда в крупные города есть, там возможностей больше, надо говорить прямо и по-честному. И высшие учебные заведения находятся у нас в крупных городах. Но я еще раз хочу повторить, мы должны эту ситуацию менять и будем это делать».

Путин отметил, что связано это со многими обстоятельствами. Он назвал эту ситуацию исторически сложившейся и добавил, что переломить ее достаточно сложно. «Мы должны сделать все для того, чтобы ситуацию эту поменять, сделать так, чтобы люди а) учились, получали профессию там, где они живут, где родились и выросли и б) смогли бы в этой профессии себя там потом реализовать именно в своих городах, поселках, небольших городах России», — заявил глава государства.

По мнению Путина, «это не только возможно, это очень нужно для пространственного развития страны с такой огромной территорией как наша». «Прежде всего государство должно работать как следует, региональные власти, местные, ну и конечно, все мы, включая людей, которые живут на тех или иных территориях и которые безусловно с душой, с любовью относятся к своей малой Родине», — добавил президент.

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