19:12 (мск), источник: ТАСС
Путин: нужно менять тенденцию для возможности самореализации не только в крупных городах
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/ — Такой подход должен послужить для пространственного развития России, отметил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что власти будут делать все, чтобы россияне могли получать образование и самореализовываться не только в крупных городах. Это должно послужить для пространственного развития России. Об этом он сообщил в режиме телемоста, отвечая на вопросы участников всероссийского открытого урока «Школа завтрашнего дня», который проходит на форуме профессиональной навигации «Проектория» в Ярославле.
«К сожалению, это тенденция и она имеет место быть, — сказал он, комментируя вопрос о том, что люди вынуждены переезжать из родных мест, чтобы получить хорошее образование и работу. — Такая тенденция переезда в крупные города есть, там возможностей больше, надо говорить прямо и
Путин отметил, что связано это со многими обстоятельствами. Он назвал эту ситуацию исторически сложившейся и добавил, что переломить ее достаточно сложно. «Мы должны сделать все для того, чтобы ситуацию эту поменять, сделать так, чтобы люди а) учились, получали профессию там, где они живут, где родились и выросли и б) смогли бы в этой профессии себя там потом реализовать именно в своих городах, поселках, небольших городах России», — заявил глава государства.
По мнению Путина, «это не только возможно, это очень нужно для пространственного развития страны с такой огромной территорией как наша». «Прежде всего государство должно работать как следует, региональные власти, местные, ну и конечно, все мы, включая людей, которые живут на тех или иных территориях и которые безусловно с душой, с любовью относятся к своей малой Родине», — добавил президент.