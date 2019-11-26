Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Ученые напечатали на 3D-принтере человеческую кожу Американским ученым впервые удалось создать на 3D-принтере идентичный натуральному образец человеческой кожи
Фоторепортажи
16Фотограф показал выразительные портреты птиц
16Названы самые смешные фото дикой природы 2019 года
15:06 (мск), источник: ИА REGNUM

В аэропортах Грузии туристам раздают вино

ТБИЛИСИ, 26 ноября 2019, 13:50 — REGNUM В аэропортах Грузии в Тбилиси, Кутаиси и Батуми возобновилась акция по раздаче вина прибывшим туристам. Об этом 26 ноября сообщили в Национальной администрации туризма.

Источник: Reuters

Кампания по раздаче вина в аэропортах проводится в шестой раз. В последний раз акция проходила в декабре 2016 года. Туристам вручают сухое вино Саперави. На этикетках написано, что Грузия — это родина виноделия со своими уникальными традициями, культурой и кулинарией.

«Мы начали очень позитивную кампанию в трех международных аэропортах Грузии. В рамках кампании прибывшим в Грузию гостям символически вручают бутылки вина, на которые нанесен тот основной месседж о гостеприимстве нашей страны», — сказала глава администрации аэропорта Тбилиси Мариам Квривишвили.

Я рада, что эта кампания вызывает такие положительные эмоции у туристов. По их словам, во время путешествий в другие страны у них никогда не было такого опыта.
Мариам Квривишвили

Для закупки вина в рамках шестого этапа маркетинговой кампании в июне Национальная администрация туризма объявила электронный тендер стоимостью 1 млн лари (более 336 тыс долларов).

Читайте также
Космодром «Восточный»: о строительстве и воровстве — самое важное
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Верховный суд разъяснил срок давности по налоговым преступлениям
Определены самые дешевые туры на море в предновогодний сезон
Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»
Девочка с аномально узкими ногами запутала пользователей Сети
Путин дал совет по выбору профессии школьникам
Какие страны мира наиболее опасны для туристов (фото)
Здоровье
Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов Четыре мандарина в день не принесут организму вреда.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Кино
«Короткая юбка и голые ноги»: Асмус показала себя в новом образе Актриса пожаловалась на некомфортные условия работы на новом проекте
Авто
В ГИБДД рассказали, как ездить без ОСАГО и не получить штраф Полис достаточно иметь при себе в электронном виде и предъявить инспектору на экране смартфона
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Популярные темы на «Детях»
Как не упустить ребёнка или вопросы воспитания 261
А позлодарствую.... 236
Самые нелепые фингалы. 117
учитель всегда прав? 104
Леди
От Брежневой до Лорак: все звезды на музыкальной премии Звезды получили заветные статуэтки.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь