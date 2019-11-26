15:40 (мск), источник: РИА Новости
Врач-трансплантолог Каабак продолжит работу в центре здоровья детей
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей
Ранее СМИ сообщили, что НЦЗД уволил Каабака — единственного в России
Министр также сказала, что Каабак продолжает работать в Морозовской больнице на полставки и имеет возможность оперировать детей, при этом она готова с ним встретиться и обсудить все вопросы, если его не устраивает работа. Встреча, по словам Каабака, была назначена на вторник.
«Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова провела встречу с трансплантологом Михаилом Каабаком. Результатом встречи стало решение Вероники Скворцовой о включении Михаила Каабака и Надежды Бабенко в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей. Соответствующее поручение министра дано руководству центра», — говорится в сообщении.