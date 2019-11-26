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15:40 (мск), источник: РИА Новости

Врач-трансплантолог Каабак продолжит работу в центре здоровья детей

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей врач-трансплантолог Михаил Каабак встретился с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой во вторник, в результате он продолжит работу в центре, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Источник: РИА Новости
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Ранее СМИ сообщили, что НЦЗД уволил Каабака — единственного в России врача-трансплантолога, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, и его коллегу Надежду Бабенко. Однако Скворцова заявила, что операции, которые проводил Каабак, в России делают и другие специалисты.

Министр также сказала, что Каабак продолжает работать в Морозовской больнице на полставки и имеет возможность оперировать детей, при этом она готова с ним встретиться и обсудить все вопросы, если его не устраивает работа. Встреча, по словам Каабака, была назначена на вторник.

«Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова провела встречу с трансплантологом Михаилом Каабаком. Результатом встречи стало решение Вероники Скворцовой о включении Михаила Каабака и Надежды Бабенко в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей. Соответствующее поручение министра дано руководству центра», — говорится в сообщении.

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