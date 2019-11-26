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17:42 (мск), источник: РИА Новости

Названы лучшие российские города по качеству жизни

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Казань заняла первое место в рейтинге российских городов по качеству жизни, составленном экспертами из Финансового университета при правительстве.

Источник: РИА Новости
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При составлении списка учитывались такие факторы, как работа служб, отвечающих за качество дорог и безопасность движения, культура и образование, состояние жилого фонда и системы ЖКХ, деятельность местной власти, медицинское обслуживание и общая оценка положения дел в городе.

На второй строчке расположился Грозный, бронза досталась Тюмени — прошлогоднему победителю.

Помимо этого, в десятку лидеров вошли Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово.

Всего в списке 78 городов с населением свыше 250 тысяч человек. В каждом из них составители рейтинга опросили не менее 600 человек. Такие исследования сотрудники Финансового университета проводят ежегодно с 2014 года.

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