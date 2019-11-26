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17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети назвали самые нелепые и обидные стереотипы о мужчинах

У мужчин тоже есть чувства.

Источник: @matheusferrero

В конце ноября пользователь Reddit с ником Navisnadakkal начал обсуждение, где спросил у мужчин, какие стереотипы о своем поле они ненавидят больше всего.

Оказалось, что больше всего мужчин раздражают стереотипы о маскулинности, в том числе об отсутствии у них эмоций и чувств.

Многие написали, что плакать для мужчин вполне нормально, но окружающие до сих пор считают это недопустимым из-за «проявления слабости».

«Меня раздражает фраза “Ты же мужчина!”, когда речь заходит про боль, эмоции, поднятие тяжестей», — написал один из пользователей. Многие поддержали его и отметили, что самые ненавистные фразы — это «Мужчины не плачут», «Соберись, ты же мужчина».

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Одним из самых распространенных заблуждений о себе мужчины также назвали «умение все чинить и строить» без посторонней (и особенно женской) помощи. Пользователь Reddit с ником Spaghetti_Gun написал: «Ненавижу, когда говорят “Ты мужчина — иди почини сломанный унитаз (машину, электропроводку и т. д.)”. Но, если ты осмелишься сказать наоборот: “Ты женщина, потому иди и сделай мне бутерброд (или помой посуду)”, то тебя непременно обвинят в сексизме».

Некоторые в комментариях также вспомнили о том, что «мужчины ничего не боятся». Один из пользователей написал, что он очень боится пауков и других насекомых, и большинство женщин, узнав об этом, просто поднимают его на смех. Другой мужчина добавил, что его бросила девушка из-за того, что он не хотел «быстро и круто» водить машину, так как боится скорости.

Екатерина Гура

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