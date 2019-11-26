17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи Сети назвали самые нелепые и обидные стереотипы о мужчинах
У мужчин тоже есть чувства.
В конце ноября пользователь Reddit с ником Navisnadakkal начал обсуждение, где спросил у мужчин, какие стереотипы о своем поле они ненавидят больше всего.
Оказалось, что больше всего мужчин раздражают стереотипы о маскулинности, в том числе об отсутствии у них эмоций и чувств.
«Меня раздражает фраза “Ты же мужчина!”, когда речь заходит про боль, эмоции, поднятие тяжестей», — написал один из пользователей. Многие поддержали его и отметили, что самые ненавистные фразы — это «Мужчины не плачут», «Соберись, ты же мужчина».
Одним из самых распространенных заблуждений о себе мужчины также назвали «умение все чинить и строить» без посторонней (и особенно женской) помощи. Пользователь Reddit с ником Spaghetti_Gun написал: «Ненавижу, когда говорят “Ты мужчина — иди почини сломанный унитаз (машину, электропроводку
Некоторые в комментариях также вспомнили о том, что «мужчины ничего не боятся». Один из пользователей написал, что он очень боится пауков и других насекомых, и большинство женщин, узнав об этом, просто поднимают его на смех. Другой мужчина добавил, что его бросила девушка
Екатерина Гура