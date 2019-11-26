Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Ученые создали крошечных роботов-кубиков Роботизированные блоки могут перемещаться, прикрепляться друг к другу, образуя заранее определенные структуры
Фоторепортажи
9Хищное пополнение
7РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
18:33 (мск), источник: Будущее России. Национальные проекты

Опрос: большинство россиян готовы работать в субботу ради выходного дня 31 декабря

В соцопросе приняли участие 1600 россиян.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Подавляющее большинство (86%) россиян готовы работать в субботу 28 декабря, чтобы не выходить на работу 31 числа, накануне Нового года. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.

В социологическом опросе приняли участие 1600 россиян, работающих по фиксированному графику.

«Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение сделать 31 декабря выходным, перенеся рабочий день на субботу, 28 декабря. Подавляющее большинство работников (84%) поддерживает инициативу губернатора Томской области», — говорится в сообщении.

Не поддержали эту инициативу только 10% опрошенных, показало исследование.

В пресс-службе сервиса по трудоустройству рассказали, что опрос проводился 25—26 ноября среди 1600 респондентов старше 18 лет.

В России отменят пособия по уходу за ребенком в 50 рублей
Названы лучшие российские города по качеству жизни
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Путин рассказал о прошедшем разговоре с Зеленским
Фотограф показал выразительные портреты исчезающих птиц
В квартиру жительницы Воркуты через вентиляцию пришел енот
Девочка с аномально узкими ногами запутала пользователей Сети
Здоровье
Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов Четыре мандарина в день не принесут организму вреда.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Кино
«Короткая юбка и голые ноги»: Асмус показала себя в новом образе Актриса пожаловалась на некомфортные условия работы на новом проекте
Авто
В ГИБДД рассказали, как ездить без ОСАГО и не получить штраф Полис достаточно иметь при себе в электронном виде и предъявить инспектору на экране смартфона
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
СМИ раскрыли новые подробности беременности Светланы Ходченковой Поклонники и журналисты считают, что актриса станет мамой
Леди
От Брежневой до Лорак: все звезды на музыкальной премии Звезды получили заветные статуэтки.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь