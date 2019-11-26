18:33 (мск), источник: Будущее России. Национальные проекты
Опрос: большинство россиян готовы работать в субботу ради выходного дня 31 декабря
В соцопросе приняли участие 1600 россиян.
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Подавляющее большинство (86%) россиян готовы работать в субботу 28 декабря, чтобы не выходить на работу 31 числа, накануне Нового года. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.
В социологическом опросе приняли участие 1600 россиян, работающих по фиксированному графику.
«Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение сделать 31 декабря выходным, перенеся рабочий день на субботу, 28 декабря. Подавляющее большинство работников (84%) поддерживает инициативу губернатора Томской области», — говорится в сообщении.
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