17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
В квартиру жительницы Воркуты через вентиляцию пришел енот (видео)
После освобождения животное накормили молоком и сырниками.
В ноябре в соцсетях стали появляться фото и видео с енотом, который выглядывает из вентиляционного отверстия в одной из многоэтажек Воркуты.
Самым популярным стал ролик Елены Логиновой из Ухты, которой видео с пугливым животным прислала сестра, живущая в Воркуте. По словам Елены, енот несколько дней блуждал по вентиляции и периодически приходил к ее сестре и соседям в поисках еды. К счастью, жильцы дома к незваному гостю отнеслись доброжелательно и начали его подкармливать.
Как оказалось, всю неделю енота искали хозяева, которые живут в этом же доме. В конце концов енота удалось выманить. Животное накормили сырниками и молоком, а затем передали законному владельцу.
Екатерина Гура