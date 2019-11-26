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17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

В квартиру жительницы Воркуты через вентиляцию пришел енот (видео)

После освобождения животное накормили молоком и сырниками.

В ноябре в соцсетях стали появляться фото и видео с енотом, который выглядывает из вентиляционного отверстия в одной из многоэтажек Воркуты.

Самым популярным стал ролик Елены Логиновой из Ухты, которой видео с пугливым животным прислала сестра, живущая в Воркуте. По словам Елены, енот несколько дней блуждал по вентиляции и периодически приходил к ее сестре и соседям в поисках еды. К счастью, жильцы дома к незваному гостю отнеслись доброжелательно и начали его подкармливать.

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Как оказалось, всю неделю енота искали хозяева, которые живут в этом же доме. В конце концов енота удалось выманить. Животное накормили сырниками и молоком, а затем передали законному владельцу.

Екатерина Гура

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