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18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер из США на скорость съела трехкилограммовую порцию стейков

И закусила яйцами, макаронами и овощами.

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Популярный фуд-блогер из США по имени Раина Хуан известна тем, что путешествует по всему миру и на скорость ест огромные порции еды. При этом она остается достаточно стройной девушкой.

Одним из последних испытаний Раины стал гигантский 3-килограммовый стейк, который она съела в одном из ресторанов на Тайване.

Огромную порцию на 7375 калорий миниатюрная девушка осилила всего за 30 минут. Любопытно, что вместе с мясом Раина также съела 4 больших жаренных яйца, полкилограмма овощей и полкилограмма макарон.

В своем Instagram блогер публикует видео того, как поглощает невероятно большие порции самой разной еды. Раньше Раина работала поваром, а сейчас зарабатывает деньги в конкурсах по скоростному поеданию пищи и рекламирует рестораны в своем блоге, на который подписаны более 100 тысяч человек.

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Екатерина Гура

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