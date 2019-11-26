18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогер из США на скорость съела трехкилограммовую порцию стейков
И закусила яйцами, макаронами и овощами.
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Одним из последних испытаний Раины стал гигантский 3-килограммовый стейк, который она съела в одном из ресторанов на Тайване.
В своем Instagram блогер публикует видео того, как поглощает невероятно большие порции самой разной еды. Раньше Раина работала поваром, а сейчас зарабатывает деньги в конкурсах по скоростному поеданию пищи и рекламирует рестораны в своем блоге, на который подписаны более 100 тысяч человек.
Екатерина Гура