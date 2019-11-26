Стыковку корабля «Прогресс МС-13» с МКС отложили на сутки

Ранее «Роскосмос» рассказал, что старт «Прогресса МС-13» был перенесен с 1 на 6 декабря из-за неисправности бортового кабеля на корабле, который пришлось заменить, и необходимости проведения дополнительных проверок. Позже НАСА сообщило, что стыковка корабля с МКС планируется на 8 декабря в 14.24 мск.
Как отмечается на сайте НАСА, стыковка «Прогресса МС-13» со станцией теперь намечается на 9 декабря в 13.38 мск.
Причина переноса стыковки не уточняется, однако ранее НАСА неоднократно обращалось к «Роскосмосу» с просьбами об изменениях дат запусков и стыковок российских кораблей «Союз» и «Прогресс», чтобы они не мешали полетам американских кораблей.
Во вторник заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН, где формируют рационы для космонавтов, Александр Агуреев сообщил РИА Новости, что «Прогресс МС-13» доставит на праздничный новогодний стол космонавтов оливки, сухофрукты и конфеты.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.