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18:58 (мск), источник: РИА Новости

Стыковку корабля «Прогресс МС-13» с МКС отложили на сутки

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Стыковка российского грузового корабля «Прогресс МС-13» с Международной космической станцией (МКС) отложена с 8 на 9 декабря, сообщило НАСА.

Ранее «Роскосмос» рассказал, что старт «Прогресса МС-13» был перенесен с 1 на 6 декабря из-за неисправности бортового кабеля на корабле, который пришлось заменить, и необходимости проведения дополнительных проверок. Позже НАСА сообщило, что стыковка корабля с МКС планируется на 8 декабря в 14.24 мск.

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Как отмечается на сайте НАСА, стыковка «Прогресса МС-13» со станцией теперь намечается на 9 декабря в 13.38 мск.

Причина переноса стыковки не уточняется, однако ранее НАСА неоднократно обращалось к «Роскосмосу» с просьбами об изменениях дат запусков и стыковок российских кораблей «Союз» и «Прогресс», чтобы они не мешали полетам американских кораблей.

Во вторник заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН, где формируют рационы для космонавтов, Александр Агуреев сообщил РИА Новости, что «Прогресс МС-13» доставит на праздничный новогодний стол космонавтов оливки, сухофрукты и конфеты.

В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.

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