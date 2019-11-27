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10:07 (мск), источник: Известия

Биоматериалы россиян защитят законом о персональных данных

Роспотребнадзор инициировал включение в закон о персональных данных понятия биологических данных, что позволит использовать их только с письменного согласия человека. Об этом глава ведомства Анна Попова рассказала «Российской газете».

Источник: Известия

По мнению руководителя службы, в российском законодательстве существует пробел, позволяющий использовать биологические данные россиян в противоправных целях, связанных с нарушением конституционных прав и свобод и неприкосновенности частной жизни. Так, Попова считает, что в законе «О персональных данных» необходимо прописать понятие биологических данных, коими являются образцы кожи, волос, крови, межклеточных жидкостей, например, лимфы.

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Среди потенциальных нарушений в ведомстве видят использование генетической информации в коммерческих целях. Например, фармкомпании могут установить некую предрасположенность к возникновению определенной соматической патологии и сделать ее основой своей дальнейшей инвестиционной политики на российском рынке.

По задумке ведомства, россияне должны будут давать письменное разрешение на использование своих биологических данных.

«Изменения, которые предполагает законопроект, соответствуют требованиям международного законодательства и подходам к нормативному регулированию в области обращения биологического материала и содержащейся в нем информации, используемым в международной практике», — указала Попова.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал указ ​"Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности, согласно которому к 2025 году у россиян может появиться генетический паспорт.

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