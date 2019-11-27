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12:29 (мск), источник: ТАСС

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

В ведомстве отметили, что это может сказаться на размере зарплаты.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха. Об этом сообщил ТАСС замруководителя Роструда Иван Шкловец.

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В соответствии с производственным календарем новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на один час. По общим правилам перенос выходных может осуществляться только федеральным законом или решением правительства РФ. Работодателям такое право не предусмотрено.

«Рабочий день 31 декабря может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнительный день отдыха. Однако это возможно при соблюдении ряда условий», — рассказал он.

Шкловец пояснил, что предоставление работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы.

Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта. Поскольку унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате.
Иван Шкловец
Замруководителя Роструда

Замглавы Роструда добавил, что предоставить работнику выходной 31 декабря можно как день отпуска: ежегодного, если это было предусмотрено графиком или при наличии неиспользованных дней, либо без сохранения зарплаты, т.е. за свой счет. Кроме того, сотрудник может взять отгул на последний день года за ранее отработанное сверхурочное время либо за работу в выходной день или нерабочий праздничный день.

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