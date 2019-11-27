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10:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Трюк с руками заставил зрителей поверить в магию

Блогер Тори Парено (Tori Pareno) поразила фанатов трюком, во время которого создается впечатление, что руки девушки проходят друг сквозь друга. На вирусный блог с оптической иллюзией обратило внимание издание Daily Dot.

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За несколько дней ролик Парено набрал больше 531 тысячи лайков. Многие пользователи удивлялись, как героине записи удалось так искусно выполнить трюк. «Что за, черт возьми, магия здесь происходит?» — недоумевал юзер с ником Michael.

Пользовательница с ником Nina Boo попыталась объяснить фокус:

Она сгибает пальцы левой руки, чтобы был этот странный эффект, потом она сгибает пальцы правой руки над пальцами левой. Это не сумасшествие какое-то, просто выглядит круто, когда она делает это быстро.

Многие юзеры попытались повторить трюк. Один из них сделал это в светящихся перчатках.

Однако не у всех получалось осуществить то, что показала Парено, так же умело.

Ранее в сети стал вирусным пранк британского блогера Goubtube. Он разыграл прохожих при помощи человека в костюме динозавра.

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