Трюк с руками заставил зрителей поверить в магию

За несколько дней ролик Парено набрал больше 531 тысячи лайков. Многие пользователи удивлялись, как героине записи удалось так искусно выполнить трюк. «Что за, черт возьми, магия здесь происходит?» — недоумевал юзер с ником Michael.
Пользовательница с ником Nina Boo попыталась объяснить фокус:
Она сгибает пальцы левой руки, чтобы был этот странный эффект, потом она сгибает пальцы правой руки над пальцами левой. Это не сумасшествие какое-то, просто выглядит круто, когда она делает это быстро.
Многие юзеры попытались повторить трюк. Один из них сделал это в светящихся перчатках.
Однако не у всех получалось осуществить то, что показала Парено, так же умело.
Ранее в сети стал вирусным пранк британского блогера Goubtube. Он разыграл прохожих при помощи человека в костюме динозавра.